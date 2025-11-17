(Ngày Nay) - Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử, nhân dân, du khách Nhật Bản.

Trong ngày 15-16/11, tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam và Nhật Bản với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử, nhân dân, du khách Nhật Bản.

Lễ hội năm nay có nhiều nghi thức và hoạt động nghệ thuật truyền thống đặc của Việt Nam và Nhật Bản như: Tụng kinh tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc; hát Xẩm; nghi thức tán hoa niệm Phật (Tịnh độ tông); chép kinh (theo văn hóa Phật giáo Nhật Bản); đêm hoa đăng; tọa thiền buổi sáng; Lễ cúng Phật bản tôn chùa Ba Sao…

Đặc biệt, tại lễ hội, các chư tăng phái đoàn Phật giáo Nhật Bản đã thực hiện Lễ hỏa tịnh. Đây là một nghi thức của Phật giáo Nhật Bản mang ý nghĩa thiêng liêng nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn và đạt được ước nguyện.

Với sức mạnh biểu trưng của lửa, Lễ hỏa tịnh nhắc nhở con người biết trân trọng những phước lành của Mặt Trời - nguồn năng lượng nuôi dưỡng sự sống và nghi thức sử dụng sức mạnh của mặt trời để xua đuổi những điều xấu, bệnh tật.

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc, Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức hai năm một lần. Năm nay, chùa Tam Chúc tiếp tục được chọn làm địa điểm tổ chức.

Lễ hội giao lưu văn hóa phật giáo Việt Nam-Nhật Bản là sự kiện mang ý nghĩa tâm linh, cầu nguyện cho quốc thái, dân an, giúp mỗi phật tử, nhân dân hiểu thêm về các nghi thức đặc sắc giao thoa văn hóa của Phật giáo hai nước,góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Khu du lịch Tam Chúc đến đông đảo du khách quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Nhật đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.