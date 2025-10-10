"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" chung tay cùng đồng bào vùng lũ

(Ngày Nay) - Với tinh thần “Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương”, Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội diễn ra với sự tham dự của đông đảo bạn bè quốc tế, các nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Sự kiện đặc sắc

Từ ngày 10 - 12/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất” tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Với tinh thần “Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương”, Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Tại Lễ hội, không gian văn hoá đa sắc màu được tái hiện sống động: Từ những điệu múa truyền thống Á - Âu, trưng bày trang phục và ẩm thực quốc tế, cho đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam mang thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”. Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Lễ hội Văn hoá Thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hoá, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không gian sự kiện khép lại bằng hình ảnh hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, tượng trưng cho ánh sáng của tình người, của sự đồng cảm và niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn. Lễ hội Văn hoá Thế giới một cầu nối của văn hoá, nghệ thuật và lòng nhân ái, tiếp tục khẳng định thông điệp: “Khi văn hoá kết nối, thế giới cùng chung tay, không có thách thức nào không thể vượt qua, vì một tương lai phát triển bền vững cho mọi người”.

Nhiều hoạt động gắn kết các nền văn hoá

Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với: 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Tại lễ hội, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng những sắc màu văn hóa đặc sắc, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống, đến điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực thế giới, tất cả cùng hòa quyện trong không gian di sản của Hoàng thành Thăng Long, trung tâm hội tụ văn hóa ngàn năm của Thủ đô.

Lễ khai mạc diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 10/10 tại sân khấu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ 21 giờ 30 phút ngày 12/10 tại cùng địa điểm, với sự tham gia của Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh... và nhiều nghệ sĩ quốc tế, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng và cảm xúc. Các buổi lễ đều kết hợp các tiết mục nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping là sự hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới”.

Chương trình “Bước chân Di sản” diễn ra tối 11/10 là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự, hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. “Bước chân Di sản” không chỉ là một show thời trang nghệ thuật, mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc, nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình. Tại đây, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng sự đa dạng rực rỡ của thế giới qua ngôn ngữ của sắc màu, chất liệu và các đường nét hoa văn truyền thống.

Cùng với đó là hoạt động triển lãm và không gian văn hóa đa quốc gia, trên “Con đường văn hóa”, khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đến từ gần 50 quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines... Các gian hàng hoạt động từ 9 giờ đến 21 giờ 30 phút từ ngày 11 - 12/10, nơi giới thiệu nét đặc trưng về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, trang phục và phong tục của các quốc gia. Khách tham quan cũng có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam và các quốc gia khác, hòa mình vào không khí giao lưu quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long, từ 9 giờ đến 21 giờ ngày 11 - 12/10/2025, phục vụ khán giả yêu điện ảnh trong không gian văn hóa lịch sử. Đồng thời tại sân khấu tròn, các chương trình biểu diễn diễn trong các khung giờ 9 giờ - 11 giờ 30, 14 giờ 30 - 17 giờ 30 phút và 21 giờ - 21 giờ 30 phút, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Các tiết mục nghệ thuật Việt Nam được biểu diễn như: Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn, Nhảy dân vũ… Các tiết mục quốc tế đến từ: Nhật Bản, Nga, Campuchia, Mông Cổ, Pakistan, Iran, Cuba, Rumani, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Palestine, Venezuela, UAE, Philippines… Đặc biệt, tại Khu Phố Ẩm thực mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 11 - 12/10/2025, du khách có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia và tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Với phương châm “Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2025, hướng đến trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế. Lễ hội là nơi hội tụ tinh hoa, lan tỏa bản sắc, kết nối năm châu trong lòng Thủ đô nghìn năm văn hiến, góp phần kết nối các quốc gia, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế; đồng thời khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của văn hóa trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs), hướng tới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung.