Nguyễn Nhật Ánh trả lời hậu vận của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” trong sách mới

(Ngày Nay) - Sau 15 năm, một số nhân vật trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sẽ xuất hiện trong tác phẩm mới của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tựa đề “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”.

“Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở/kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn vô cùng tò mò về 'hậu vận' của các nhân vật. Như Đi qua hoa cúc, Những cô em gái, Mùa hè không tên, Tiệm sách của nàng, Ngồi khóc trên cây,...

Với cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình hay không? Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại.

Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lý do tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo ra đời...", Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ trong buổi họp báo diễn ra chiều 26/11/2025 tại TP.HCM.

Tuy vậy, theo Nguyễn Nhật Ánh, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo không phải là phần hai của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mà là một tác phẩm có thể thưởng thức độc lập, cho dù bạn đọc chưa từng đọc tác phẩm nào của ông trước đó. Nói cách khác, các nhân vật cũ tái xuất hiện, nhưng đây không chỉ là câu chuyện về họ.

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 80, được tái hiện qua những hình ảnh gắn với kỷ niệm của một thời, và gợi sự tò mò của các bạn trẻ hiện nay: Cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày; khu vực quận 5, quận 6 có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống với những câu tiếng Quảng Đông xen tiếng Việt lơ lớ dễ thương.

Tựa sách có “bốn viên kẹo”, người đọc dễ liên tưởng đây là tác phẩm cho tuổi học trò và quả thực các nhân vật chính trong tác phẩm này ở độ tuổi thiếu niên; nhưng dù sinh ra ở đâu và ở độ tuổi nào, khi đọc cuốn sách này sẽ mỉm cười trước những đoạn đối thoại đậm “chất Nguyễn Nhật Ánh” và thấy lòng mình mềm lại trước những hành động tốt đẹp giữa người với người dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói: “Cuốn truyện pha trộn nhiều phong cách trong các tác phẩm trước đây của tôi. Tôi chủ định viết tác phẩm này theo văn phong giản dị, trong sáng và bối cảnh đậm chất học đường như Kính vạn hoa, với đề tài thiếu niên đậm nét.

Nhưng dĩ nhiên sau ngần ấy thời gian, đã thay đổi nhiều lối viết, tôi không thể quay lại thuần phong cách của ba mươi năm trước. Vẫn xen kẽ vào cuốn sách này bút pháp của Tôi là Bêtô, Ngôi trường mọi khi… Vì vậy so với Kính vạn hoa, nó vẫn có điểm khác. Điểm khác dễ thấy nhất là nhân vật trong truyện khi thì ở ngôi thứ ba, khi thì ở ngôi thứ nhất. Sự dịch chuyển điểm nhìn này tất nhiên kéo theo sự dịch chuyển về văn phong. Giống như cuốn sách đang trôi dạt giữa các thể loại.

Điều tôi thú vị ở tác phẩm mới lần này là một lần nữa tôi lấy bối cảnh Sài Gòn sau nhiều tác phẩm viết về vùng thôn quê miền Trung. Cốt truyện diễn ra ở thời đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn vất vả và cách con người vượt qua những khó khăn, cả cách ứng xử giữa con người với nhau trong hoàn cảnh đó có rất nhiều điều đáng để nhớ lại.

Có gì đó hơi điên rồ khi cho các nhân vật của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh xuất hiện lại sau 15 năm. Vì tác giả sẽ đối diện nhiều vấn đề khi vừa phải kiểm soát vừa phải giải phóng các nhân vật của mình trong tình huống mới. Thoạt đầu tôi không có ý định viết tiếp về các nhân vật trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nhưng khi định viết một cuốn sách có bối cảnh vào những năm tháng đó, tôi chợt nghĩ đến các nhân vật nhỏ tuổi trong tác phẩm này. Vì tôi nhận thấy để các em Thiều, Mận, Tường xuất hiện trong Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo là phù hợp nhất.

Đó là sự hiếu kỳ và là một khám phá thú vị, không chỉ với người đọc mà với cả người viết.”

Nhìn lại những tác phẩm trong các năm gần đây của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, từ thế giới loài vật tươi tắn trong trẻo trong Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng, đến Những người hàng xóm với bối cảnh nước ngoài, Mùa hè không tên với niềm lưu luyến mùa hè khôn dứt, Tiệm sách của nàng với kết cấu 3 truyện lồng vào nhau, thì với Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đặt các nhân vật trong bối cảnh mới, thể hiện tài năng độc đáo của một người kể chuyện hấp dẫn, luôn tự làm mới chính mình, và đem lại điều bất ngờ thích thú cho bạn đọc trong mỗi tác phẩm.

Phát hành 80.000 bản

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được Nhà xuất bản Trẻ phát hành toàn quốc vào ngày 28/11/2025. Tác phẩm gồm 240 trang, ra mắt đồng thời hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm với tổng số lượng 80.000 bản. Là tên tuổi quen thuộc đồng hành cùng các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đã dành thời gian đọc, cảm nhận và vẽ hơn 20 minh họa cho Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo. Khung cảnh Sài Gòn xưa và chung cư cũ đầy hoài niệm sẽ xuất hiện thấp thoáng trong tác phẩm này.