Mang Xuân yêu thương đến trẻ em khuyết tật

(Ngày Nay) - Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 1/2, tại hội trường xã Bình An (tỉnh Ninh Bình), Tạp chí Sức khỏe Trẻ em đã tổ chức Chương trình “Xuân Yêu thương 2026”, trao tặng 120 suất quà tình nghĩa cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 1/2, Ban biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam/Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cùng Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ xã Bình An (tỉnh Ninh Bình), đã tổ chức Chương trình “Xuân Yêu thương 2026”, trao tặng các suất quà tình nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Bình An.

Chương trình có sự tham dự của các vị đại biểu: ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Ông Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Ninh Bình; ông Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em; ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em; các cán bộ phóng viên-BTV của Tạp chí.

Về đại diện của Hiệp hội môi giới BĐS, có: ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tú - Thường vụ ban chấp hành Hội môi giới Bất động sản Việt Nam.

Về phía xã Bình An có: ông Vũ Tiến Tiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Trần Hữu Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Cùng tham dự còn có đại diện các doanh nhân và những tấm lòng nhân ái, mạnh thường quân đã có nhiều chia sẻ, hỗ trợ cho cộng đồng, trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình An. Cùng các em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình tại địa bàn xã Bình An.

Phát biểu tại Chương trình, ông Trần Doãn Tiến cho biết: Chương trình “Xuân Yêu thương 2026” nằm trong hệ thống các hoạt động nhân ái triển khai thường xuyên của Tạp chí. Đây là sự kiện tiếp nối ngay sau khi Tạp chí Sức khỏe Trẻ em vừa tổ chức thành công sự kiện Chương trình Ươm mầm Nhân ái – lần thứ nhất, truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Hà Nội, vào tối ngày 26/1/2026.

"Đây đồng thời là việc hiện thực hóa thông điệp "Tạp chí Sức khỏe Trẻ em - Vì nụ cười trẻ em!", cùng hoạt động thường niên là chương trình tôn vinh "Uơm mầm Nhân ái" - lan tỏa những tấm lòng nhân ái, sẻ chia yêu thương." - Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, nhấn mạnh.

"Xuân Yêu thương 2026" hy vọng sẽ góp phần tạo động lực tinh thần cổ vũ các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục quan tâm đồng hành, hỗ trợ chia sẻ, chăm sóc, giúp đỡ để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật có một cái Tết đầm ấm, vui tươi và ý nghĩa.

Trước đó, Chương trình "Xuân Yêu thương 2025" dịp Xuân Ất Tỵ năm ngoái, cũng đã được Tạp chí Sức khỏe Trẻ em tổ chức, trao 30 suất quà cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Hoa Anh Đào (Long Biên, Hà Nội), vào ngày 30/12/2024.

Xuân Yêu thương 2026 với mục tiêu góp phần mang đến cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc, Tạp chí Sức khỏe Trẻ em, phối hợp với các đơn vị, tổ chức và các tấm lòng nhân ái, trao tặng 120 suất quà cho các em nhỏ là đối tượng trẻ em khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn xã Bình An, tỉnh Ninh Bình. Mỗi phần quà bao gồm tiền mặt là 1.000.000 đ (một triệu đồng)và một số hiện vật là bánh kẹo, nhu yếu phẩm, dược phẩm, kem đánh răng..

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chia sẻ về sự đồng hành: Những tâm huyết mà ông gửi gắm không chỉ thể hiện tình yêu thương mà còn là nguồn động viên lớn lao đối với các em nhỏ và phụ huynh tham dự hôm nay. Sự đồng hành của những mạnh thường quân tâm huyết hôm nay, chương trình sẽ tiếp tục mang lại nhiều gía trị tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.

Trong hành trình lan toả yêu thương và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, Tạp chí Sức khoẻ Trẻ Em tổ chức luôn nhận được sự đồng hành từ những tấm lòng nhân ái. Tại chương trình “Xuân Yêu Thương – 2026”, Tạp chí Sức Khoẻ Trẻ Em ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu NEICHA; Công ty TNHH cơ điện và PCCC Phương Nam; Công ty TNHH thiết kế xây dựng và kiểm toán công trình HQC; Công ty CP Phát triển Bất động sản Đất Việt; Công ty TNHH Piemath; Công ty CP Bất động sản Hùng Phát Land; Công ty Cổ phần dược phẩm PHARMACITY và đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam tại địa phương: VARS Ninh Bình; VARS Hà Nam; VARS Nghĩa Hưng. Và các cá nhân: Ông Phạm Quang Hồng - Thủ nhang đền Dinh đô Hoàng Mười; Bác sĩ Lena Founder – Phòng khám liên chuyên khoa Lemanic; Ông Hồ Linh Phi - Công ty CP Công nghệ VDI; Ông Phạm Quang Hiếu – Chủ tịch HĐQT FOUR HOME GROUP.

Kết thúc chương trình ông Vũ Tiến Tiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đại diện lãnh đạo xã Bình An gửi lời cảm ơn trân trọng đến lãnh đạo Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh, Ban biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em, các tổ chức, đơn vị mạnh thường quân đã chia sẻ, đồng hành, dành tình cảm cho nhân dân xã Bình An, cho các cháu nhỏ đúng dịp đầu năm Xuân Bính Ngọ 2026 đã đến gần