Mexico tiêu diệt trùm băng đảng nguy hiểm nhất khu vực Bắc Mỹ

(Ngày Nay) - Ngày 22/2 theo giờ địa phương, lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) – một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh.

Thông tin từ các cơ quan chức năng Mexico cho biết, chiến dịch được triển khai rạng sáng cùng ngày tại khu vực Talpa de Allende thuộc bang Jalisco, nơi Nemesio Oseguera Cervantes (biệt danh El Mencho) được cho là đang ẩn náu dưới sự bảo vệ của mạng lưới tội phạm do y điều hành. Các lực lượng tham gia chiến dịch bao gồm binh sĩ Bộ Quốc phòng và đơn vị an ninh liên ngành.

Sau khi bao vây mục tiêu và xảy ra đấu súng, đối tượng bị tiêu diệt tại hiện trường. Các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định pháp y và xác minh đầy đủ các tình tiết liên quan. Ngay sau sự việc, các lực lượng chức năng đã phong tỏa các tuyến đường có kết nối giao thông với Jalisco như bang Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

Cervantes từng có thời gian sinh sống tại Mỹ trước khi trở lại Mexico và tổ chức mạng lưới tội phạm. Dưới sự điều hành của đối tượng này, CJNG nổi lên là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có tốc độ mở rộng nhanh nhất tại Mexico, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, rửa tiền và kiểm soát các tuyến vận chuyển trái phép. CJNG được cho là có phạm vi ảnh hưởng tại nhiều bang của Mexico, đồng thời thiết lập các kênh hoạt động ở khu vực Bắc Mỹ và ngoài khu vực. Chính quyền Mỹ trước đó đã treo thưởng hàng chục triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt kẻ cầm đầu tổ chức này. CJNG còn bị cáo buộc thực hiện hàng loạt hành vi bạo lực, trong đó có tham gia vào các vụ xung đột vũ trang với các nhóm đối thủ và lực lượng thực thi pháp luật. Hoạt động của CJNG cũng được cho là có liên quan tới tình trạng tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ.

Giới phân tích an ninh Mexico nhận định việc tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes có thể tạo ra khoảng trống quyền lực trong nội bộ CJNG, kéo theo nguy cơ tranh giành ảnh hưởng giữa các phe phái. Cụ thể, trong ngắn hạn, tình hình an ninh tại một số địa bàn trọng điểm có thể diễn biến phức tạp do phản ứng từ các nhóm tội phạm. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, sự kiện này được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược trấn áp tội phạm có tổ chức của Chính phủ Mexico.