Mở lại hoạt động tham quan, thực hành tín ngưỡng tại Di tích khởi nghĩa Bà Triệu

Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi kiểm tra công tác quản lý Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên), Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương mở lại hoạt động tham quan và thực hành tín ngưỡng tại di tích này, chậm nhất vào ngày 19/1/2026.

Để bảo đảm hiệu quả, chất lượng công tác quản lý di tích, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, cơ sở hạ tầng khu di tích, bảo đảm khang trang, sạch đẹp, tôn nghiêm, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, sinh hoạt văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội năm 2026.

Công tác này phải hoàn thành và tổ chức đón khách chậm nhất vào ngày 19/1/2026.

Cùng với đó các sở, ngành chức năng và các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, kiểm kê đầy đủ, chính xác toàn bộ tài sản, hiện vật, hạng mục công trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu; xây dựng phương án quản lý, bàn giao cụ thể cho các tập thể, cá nhân có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ rà soát quy hoạch, nghiên cứu, đề xuất lập dự án đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo hướng hiệu quả, khả thi, đúng quy định.

Trong đó, chú trọng bảo tồn tối đa, phục dựng nguyên trạng các công trình kiến trúc tâm linh; kiên quyết xóa bỏ các công trình xây dựng trái phép, không phù hợp với cảnh quan tổng thể; đồng thời có phương án phục hồi, bảo vệ và khai thác hiệu quả các hiện vật, tượng cổ, hạn chế nguy cơ hư hại.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch quản lý toàn diện, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu; quyết định tạm dừng hoạt động tham quan và thực hành tín ngưỡng tại núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên từ ngày 30/12/2025 đến ngày 1/2/2026 để phục vụ công tác chỉnh trang, tu bổ, vệ sinh môi trường.

Sau thời gian chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, công tác quản lý di tích bước đầu đi vào nền nếp, nhất là trong quản lý đất rừng phòng hộ, xử lý các kiốt kinh doanh trái phép, tháo dỡ các công trình tín ngưỡng xây dựng trái phép trong phạm vi di tích. Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu nằm trên địa bàn các xã Tân Ninh, Trung Chính và Mậu Lâm (tỉnh Thanh Hóa), gắn với cuộc khởi nghĩa của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh năm 248, biểu tượng cho tinh thần quật cường, khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

Năm 2009, di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.