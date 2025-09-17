Mỹ: Đảng Cộng hòa trình dự luật tạm thời ngăn chính phủ đóng cửa

(Ngày Nay) - Ngày 16/9, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã công bố dự luật nhằm duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ liên bang đến ngày 21/11, với mục tiêu thông qua tại toàn thể Hạ viện trong tuần này.
Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa từ ngày 1/10 nếu Quốc hội không ban hành luật mới để duy trì nguồn kinh phí. Dự luật dài 91 trang này dự kiến giữ nguyên mức ngân sách hiện nay thêm 7 tuần, đồng thời bổ sung một số khoản như chi phí an ninh cho nghị sĩ, sau các vụ ám sát chính trị gần đây, cũng như tăng cường bảo vệ cho các thành viên nhánh hành pháp và tư pháp.
Nguồn tin từ lãnh đạo Cộng hòa cho biết Hạ viện có thể tiến hành bỏ phiếu toàn thể vào ngày 19/9. Tuy nhiên, với thế đa số mong manh, đảng Cộng hòa chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu trước khi buộc phải trông chờ vào sự ủng hộ từ phía Dân chủ hoặc sự vắng mặt của một số nghị sĩ để thông qua dự luật.
Trong nhiều tuần qua, các nghị sĩ đảng Dân chủ khẳng định sẽ không bỏ phiếu thuận cho một dự luật chỉ do phía Cộng hòa soạn thảo mà không có thương lượng và không bao gồm các ưu tiên của họ, đặc biệt là liên quan đến chi phí y tế.
Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển sang Thượng viện, nơi cần ít nhất 60 phiếu thuận - tức tối thiểu 7 phiếu từ đảng Dân chủ để vượt qua thủ tục tranh luận kéo dài và kịp thời tránh gián đoạn ngân sách trước hạn chót ngày 30/9.
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei do Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan (Da-tô Pa-du-ka Sê-ri Ha-ji Mô-ha-mát Hát-dai-mi Bin Bốn Hát- xan), Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/9/2025.
(Ngày Nay) - Sáng 17/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng họp với Bộ Công an và đại diện các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao chất lượng và cải thiện kỷ luật trong trường học, ngày 16/9, Chính phủ Thụy Điển đã công bố một loạt cải cách giáo dục sâu rộng, được hỗ trợ nhờ khoản ngân sách kỷ lục 4,3 tỷ kronor (tương đương 470 triệu USD) trong năm 2026.
(Ngày Nay) - Ngày 16/9, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã ký thỏa thuận với Campuchia về trấn áp các vụ lừa đảo qua tổng đài điện thoại, với điểm nhấn là Campuchia sẽ mở rộng hoạt động trong 1 tháng và Thái Lan sẽ theo dõi các khiếu nại trực tuyến.
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok. Theo đó, ứng dụng chia sẻ video ngắn này tiếp tục hoạt động tại Mỹ đến ngày 16/12, đồng thời cũng là hạn chót để ByteDance - công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc - thoái vốn khỏi nền tảng này.
(Ngày Nay) - Chiều 16/9, trong khuôn khổ Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPFS 2025), ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines đã đề xuất nhiều nhóm kiến nghị quan trọng liên quan tới việc phát huy nội lực doanh nghiệp.
(Ngày Nay) - Ngày 16/9 (giờ địa phương), Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) António Guterres đã kêu gọi các nhà thế giới biến các cam kết thành hành động khi tới New York tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80 (UNGA-80).