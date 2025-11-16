Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan

(Ngày Nay) - Thái Lan hôm 15/11 cho biết phía Mỹ đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn với Campuchia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura xác nhận đã nhận được thư từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo về việc này vào tối 14/11 (giờ địa phương). Theo ông Nikorndej, lá thư nêu rõ các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại một khi Thái Lan tái khẳng định cam kết thực hiện tuyên bố ngừng bắn chung với Campuchia. Hai bên cần đàm phán và hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận trước khi ký kết để có hiệu lực.
Bức thư được gửi đi sau khi Mỹ và Thái Lan đã công bố một khuôn khổ thương mại song phương hồi tháng trước. Theo đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với các sản phẩm của Thái Lan đồng thời xác định các sản phẩm có thể được điều chỉnh hoặc cắt giảm thuế về 0%.
(Ngày Nay) - Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV phát vé xem phim miễn phí cho khán giả TP Hồ Chí Minh từ ngày 15/11 tại ba cụm rạp: Galaxy Park Mall (Parc Mall, đường Tạ Quang Bửu), CGV Hùng Vương Plaza (đường Hồng Bàng) và Cinestar Hai Bà Trưng.
(Ngày Nay) - Ngày 14/11, một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho biết Grokipedia, bách khoa toàn thư sử dụng trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk phát triển, chứa hàng nghìn trích dẫn từ các nguồn “đáng ngờ” hoặc “gây tranh cãi”, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của công cụ này.
(Ngày Nay) - Mới đây tại Thái Nguyên, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch nông thôn gắn với tăng trưởng xanh” với sự tham dự của chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý Trung ương và địa phương.
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait.
(Ngày Nay) - Ngày 14/11, hội nghị cấp bộ về nỗ lực chung nhằm phòng, chống tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông giữa Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
(Ngày Nay) - “Tò mò tò he” là workshop văn hoá dân gian do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào 6/12/2025. Chương trình hứa hẹn mang đến cho người tham dự những giây phút thư giãn, sáng tạo và đầy hoài niệm thông qua nghệ thuật nặn tò he.
(Ngày Nay) - Trưa 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội.
(Ngày Nay) - Ngày 15/11, Disney và YouTube TV thông báo đã đạt được thỏa thuận mới nhằm đưa trở lại các kênh như ABC và ESPN lên nền tảng truyền hình trực tuyến thuộc sở hữu Google, khép lại tình trạng gián đoạn kéo dài gần 2 tuần.
(Ngày Nay) - Theo báo cáo thường niên của hệ thống đánh giá giao thông toàn cầu TomTom Traffic Index, thủ đô Mexico City của Mexico hiện đứng đầu thế giới về mức độ ùn tắc giao thông khi người dân phải dành tới 152 giờ/năm để di chuyển trong tình trạng tắc nghẽn.