Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan

(Ngày Nay) - Thái Lan hôm 15/11 cho biết phía Mỹ đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn với Campuchia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura xác nhận đã nhận được thư từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo về việc này vào tối 14/11 (giờ địa phương). Theo ông Nikorndej, lá thư nêu rõ các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại một khi Thái Lan tái khẳng định cam kết thực hiện tuyên bố ngừng bắn chung với Campuchia. Hai bên cần đàm phán và hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận trước khi ký kết để có hiệu lực.

Bức thư được gửi đi sau khi Mỹ và Thái Lan đã công bố một khuôn khổ thương mại song phương hồi tháng trước. Theo đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với các sản phẩm của Thái Lan đồng thời xác định các sản phẩm có thể được điều chỉnh hoặc cắt giảm thuế về 0%.

