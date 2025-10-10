Năm người ngộ độc khí CO khi dự tiệc trong phòng kín, có máy phát điện

(Ngày Nay) - Các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong một căn phòng kín của một nhà hàng, sau đó nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, bị nôn nên đã gọi cấp cứu.

Ngày 9/10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin đơn vị vừa cấp cứu thành công 5 trường hợp bị ngộ độc khí CO sau khi tham dự tiệc trong một căn phòng kín, bên cạnh có máy phát điện.

Bác sỹ cảnh báo nguy cơ ngộ độc khí CO khi sử dụng máy phát điện, than tổ ong hay thiết bị sưởi trong không gian khép kín.

Tối 7/10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 5 nạn nhân được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ, kèm đau đầu và nôn ói.

Thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong một căn phòng kín của một nhà hàng ở phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng một giờ, nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, bị nôn nên đã gọi cấp cứu.

Nhà hàng có sử dụng máy phát điện trong phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc.

Từ những dữ kiện trên, các bác sỹ định hướng xử trí theo hướng ngộ độc khí hàng loạt, trong đó nguyên nhân được xác định nhiều khả năng là khí carbon monoxide (CO) - loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc.

Ngay lập tức, các nạn nhân được thở ôxy liều cao, bù dịch và làm các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng các nạn nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi và ổn định dần.

Bác sỹ Bùi Anh Triết, Phó Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết khí CO được sinh ra trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu chứa carbon như than, củi, gas, dầu, xăng.

Trong không gian kín hoặc thông khí kém, khí CO có thể nhanh chóng tích tụ và gây ngộ độc chỉ sau vài phút.

Khi con người hít phải, khí CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển ôxy đến các cơ quan, gây thiếu ôxy mô, tổn thương não và tim. Nạn nhân ngộ độc có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Biểu hiện thường gặp khi bị ngộ độc khí CO gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, có thể ngất xỉu. Ở mức độ nặng, người bệnh có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim.

Ngộ độc khí CO có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim hoặc não. Đáng lo ngại là khí CO không có màu, không mùi, không vị, nên nạn nhân thường không nhận ra cho đến khi đã bị ảnh hưởng nặng.

Các vụ ngộ độc khí CO thường xảy ra vào mùa mưa, mùa lạnh hoặc khi mất điện - thời điểm nhiều người sử dụng máy phát điện, than tổ ong hay thiết bị sưởi trong không gian khép kín.

Do đó, để phòng ngừa ngộ độc khí CO, người dân cần tuyệt đối không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas hoặc thiết bị sinh nhiệt trong phòng kín; không ngủ trong phòng có than đang cháy, dù chỉ là bếp lò nhỏ.

Người dân cần đảm bảo thông khí tốt cho không gian sử dụng thiết bị đốt, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

Nếu thấy xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi ở trong phòng kín, phải nhanh chóng ra nơi thoáng khí, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu ngay.