Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc do bão, lụt

(Ngày Nay) - Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các đơn vị thực hiện đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm và nước uống an toàn tại những khu vực bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt...

Ngày 9/10, Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh cho hay Cục vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm do bão lụt năm 2025.

Theo ông Thịnh, trước tình hình diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của các cơn bão số 10 và số 11, gây mưa lớn, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp, sạt lở, lũ ống, lũ quét ở một số khu vực, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các đơn vị thực hiện đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm và nước uống an toàn tại những khu vực bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt; Khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay, như lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai, đồng thời bổ sung các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn; Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Trường hợp các nguồn nước như giếng khoan, giếng khơi bị ngập, phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường giám sát nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng. Các đơn vị y tế dự phòng, cơ sở điều trị và trạm y tế cần phối hợp phát hiện kịp thời các trường hợp rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và xử lý ngay để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đối với công tác cứu trợ, cần kiểm soát chất lượng lương thực, thực phẩm và nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ lụt. Không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ hoặc hết hạn sử dụng đến tay người dân…