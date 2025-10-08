Nguyên nhân khiến nữ giới có nguy cơ trầm cảm cao hơn

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới công bố ngày 8/10 cho thấy phụ nữ có nguy cơ mắc chứng trầm cảm lâm sàng (clinical depression) cao hơn nam giới do yếu tố di truyền.
Nguyên nhân khiến nữ giới có nguy cơ trầm cảm cao hơn

Phát hiện này được cho là có thể làm thay đổi cách điều trị căn bệnh này trong tương lai. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Communications.

Nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Y học Berghofer (Australia) đã phân tích ADN của gần 200.000 người mắc trầm cảm để xác định các “dấu hiệu di truyền” chung. Đây được xem là một trong những nghiên cứu quy mô lớn nhất từ trước đến nay về lĩnh vực này.

Kết quả cho thấy phụ nữ có số lượngdấu hiệu di truyền liên quan đến trầm cảm cao gần gấp 2 lần so với nam giới.

Theo nhà nghiên cứu Jodi Thomas, việc phân tích các yếu tố di truyền chung và riêng biệt giữa hai giới giúp làm rõ hơn nguyên nhân gây bệnh, đồng thời mở ra hướng điều trị cá thể hóa hiệu quả hơn.

Từ lâu, giới khoa học đã biết rằng tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ cao hơn, song nguyên nhân sinh học cụ thể vẫn chưa được hiểu rõ. Nghiên cứu lần này phát hiện khoảng 13.000 dấu hiệu di truyền liên quan tới trầm cảm ở phụ nữ, so với 7.000 dấu hiệu ở nam giới. Một số biến đổi này có thể ảnh hưởng đến con đường sinh học liên quan tới chuyển hóa hoặc sản xuất hormone.

Bà Thomas cho biết thêm: “Chúng tôi phát hiện một số khác biệt di truyền có thể giúp giải thích vì sao phụ nữ mắc trầm cảm thường gặp các triệu chứng về chuyển hóa, như thay đổi cân nặng hoặc mức năng lượng” .

Nhà nghiên cứu Brittany Mitchell cho biết kết quả này có thể dẫn đến thay đổi trong cách điều trị trầm cảm ở nữ giới. Bà nhấn mạnh cho đến nay chưa có nhiều nghiên cứu nhất quán lý giải vì sao trầm cảm ảnh hưởng đến nam và nữ khác nhau, trong đó có vai trò của yếu tố di truyền, trong khi phần lớn các loại thuốc và nghiên cứu hiện nay vẫn tập trung vào đối tượng nam giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm lâm sàng là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến hơn 300 triệu người.

PV
WHO phụ nữ trầm cảm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.
Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội
(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.