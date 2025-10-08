Nguyên nhân khiến nữ giới có nguy cơ trầm cảm cao hơn

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới công bố ngày 8/10 cho thấy phụ nữ có nguy cơ mắc chứng trầm cảm lâm sàng (clinical depression) cao hơn nam giới do yếu tố di truyền.

Phát hiện này được cho là có thể làm thay đổi cách điều trị căn bệnh này trong tương lai. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Communications.

Nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Y học Berghofer (Australia) đã phân tích ADN của gần 200.000 người mắc trầm cảm để xác định các “dấu hiệu di truyền” chung. Đây được xem là một trong những nghiên cứu quy mô lớn nhất từ trước đến nay về lĩnh vực này.

Kết quả cho thấy phụ nữ có số lượngdấu hiệu di truyền liên quan đến trầm cảm cao gần gấp 2 lần so với nam giới.

Theo nhà nghiên cứu Jodi Thomas, việc phân tích các yếu tố di truyền chung và riêng biệt giữa hai giới giúp làm rõ hơn nguyên nhân gây bệnh, đồng thời mở ra hướng điều trị cá thể hóa hiệu quả hơn.

Từ lâu, giới khoa học đã biết rằng tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ cao hơn, song nguyên nhân sinh học cụ thể vẫn chưa được hiểu rõ. Nghiên cứu lần này phát hiện khoảng 13.000 dấu hiệu di truyền liên quan tới trầm cảm ở phụ nữ, so với 7.000 dấu hiệu ở nam giới. Một số biến đổi này có thể ảnh hưởng đến con đường sinh học liên quan tới chuyển hóa hoặc sản xuất hormone.

Bà Thomas cho biết thêm: “Chúng tôi phát hiện một số khác biệt di truyền có thể giúp giải thích vì sao phụ nữ mắc trầm cảm thường gặp các triệu chứng về chuyển hóa, như thay đổi cân nặng hoặc mức năng lượng” .

Nhà nghiên cứu Brittany Mitchell cho biết kết quả này có thể dẫn đến thay đổi trong cách điều trị trầm cảm ở nữ giới. Bà nhấn mạnh cho đến nay chưa có nhiều nghiên cứu nhất quán lý giải vì sao trầm cảm ảnh hưởng đến nam và nữ khác nhau, trong đó có vai trò của yếu tố di truyền, trong khi phần lớn các loại thuốc và nghiên cứu hiện nay vẫn tập trung vào đối tượng nam giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm lâm sàng là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến hơn 300 triệu người.