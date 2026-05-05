Nắng nóng "nguy hiểm cực độ" ở Thái Lan

(Ngày Nay) - Chỉ số nhiệt tại Bangkok đã vượt ngưỡng 52 độ C trong ngày 4/5, đạt mức “nguy hiểm cực độ”, buộc chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu sốc nhiệt.
Theo số liệu của Sở Môi trường thuộc Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA) được báo The Nation dẫn lại, thủ đô Thái Lan đang đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng khi chỉ số nhiệt tăng trên 52 độ C - mức cao nhất trong thang cảnh báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân nên tránh mọi hoạt động ngoài trời, nhấn mạnh tình trạng nắng nóng cực đoan có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt, trong đó có say nắng. Chính quyền kêu gọi toàn bộ người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với môi trường nắng nóng. Những trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường cần nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

Cảnh báo nắng nóng ở mức “đỏ đậm” không chỉ áp dụng đối với người lao động ngoài trời mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ dân cư. Hiệp hội Y khoa khuyến nghị các nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt thận trọng, bao gồm trẻ em từ 0-5 tuổi, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền, người béo phì, người sử dụng rượu bia, người thường xuyên làm việc hoặc tập luyện ngoài trời và khách du lịch.

Các triệu chứng cần lưu ý gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban, da sưng hoặc đỏ, chuột rút và nghiêm trọng nhất là say nắng.

Chỉ số nhiệt là mức nhiệt độ mà cơ thể con người thực sự cảm nhận tại một thời điểm, được tính toán dựa trên nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối. Do đó, đây được xem là chỉ số phản ánh chính xác hơn mức độ rủi ro sức khỏe so với nhiệt độ không khí đơn thuần.

Bộ phận Môi trường của BMA phân chia hệ thống cảnh báo chỉ số nhiệt thành bốn cấp độ. Ở mức “Thận trọng” (27,0-32,9 độ C), người dân cần theo dõi thông tin thời tiết và bổ sung nước thường xuyên, đặc biệt với nhóm dễ bị tổn thương. Mức “Cảnh báo” (33,0-41,9 độ C) yêu cầu hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, đồng thời theo dõi các dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Khi chỉ số nhiệt ở mức “Nguy hiểm” (42,0-51,9 độ C), người dân cần giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe và đi khám ngay nếu xuất hiện triệu chứng. Ở mức “Nguy hiểm cực độ” (từ 52 độ C trở lên), khuyến cáo được đưa ra là tránh hoàn toàn các hoạt động ngoài trời và nhanh chóng tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết.

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, người dân Bangkok có thể tìm đến các “Phòng Tránh Nóng” thông qua trang web Greener Bangkok hoặc theo dõi thông tin cập nhật theo thời gian thực trên ứng dụng AIR BKK. Trong trường hợp khẩn cấp, hoặc khi có người bất tỉnh do nắng nóng, người dân được khuyến nghị gọi ngay đường dây nóng 1669 để được hỗ trợ kịp thời.

