NASA công bố sứ mệnh Sao Hỏa sử dụng động cơ hạt nhân vào năm 2028

(Ngày Nay) - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) vừa công bố kế hoạch triển khai một sứ mệnh chưa từng có tiền lệ: đưa tàu vũ trụ sử dụng động cơ hạt nhân tới Sao Hỏa trước năm 2028. Đây được xem là bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực công nghệ đẩy vũ trụ, mở ra khả năng thám hiểm không gian sâu với tốc độ và hiệu suất vượt trội so với các hệ thống nhiên liệu hóa học truyền thống.

Động cơ hạt nhân – bước tiến cho thám hiểm không gian sâu

Theo thông báo, con tàu mang tên Space Reactor-1 Freedom sẽ là tàu liên hành tinh đầu tiên trong lịch sử sử dụng hệ thống đẩy hạt nhân. Nếu thành công, sứ mệnh này không chỉ đánh dấu một cột mốc công nghệ mà còn tạo nền tảng cho các chuyến bay xa hơn trong Hệ Mặt Trời, bao gồm việc tiếp cận các hành tinh ngoài cùng—nơi mà các phương tiện hiện tại khó có thể vươn tới.

Khác với động cơ hóa học cần lượng lớn nhiên liệu lỏng, hệ thống đẩy hạt nhân có thể cung cấp lực đẩy ổn định trong thời gian dài, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các hành tinh. Đây là yếu tố then chốt cho các sứ mệnh dài hạn và phức tạp trong tương lai.

Khám phá bề mặt Sao Hỏa bằng trực thăng thế hệ mới

Khi đến Sao Hỏa, tàu Space Reactor-1 Freedom dự kiến sẽ triển khai nhiều trực thăng thám hiểm. Các thiết bị này được thiết kế dựa trên nguyên mẫu Ingenuity—trực thăng đầu tiên thực hiện chuyến bay có kiểm soát trên hành tinh khác, từng hoạt động trong sứ mệnh của xe tự hành Perseverance.

Những trực thăng thế hệ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khảo sát địa hình, thu thập dữ liệu và hỗ trợ tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ trên hành tinh đỏ.

Thách thức và triển vọng

Tại một cuộc họp báo, đại diện NASA cho biết sứ mệnh có thể không dừng lại ở Sao Hỏa. Tàu vũ trụ có khả năng bay ngang qua hành tinh này và tiếp tục hành trình tới các mục tiêu xa hơn. Điều này cho thấy tính linh hoạt và tiềm năng ứng dụng rộng rãi của công nghệ đẩy hạt nhân trong các nhiệm vụ liên hành tinh.

Hiện nay, các sứ mệnh thám hiểm không gian xa chủ yếu dựa vào năng lượng mặt trời hoặc pin, như các tàu Voyager và Juno. Tuy nhiên, những phương pháp này bị hạn chế về công suất và phạm vi hoạt động.

Dù động cơ hạt nhân từ lâu đã được xem là giải pháp tiềm năng, công nghệ này vẫn chưa từng được triển khai trong một sứ mệnh thực tế. Các chi tiết về thiết kế hệ thống đẩy, phương tiện phóng cũng như sự hợp tác với khu vực công nghiệp hiện vẫn chưa được NASA công bố đầy đủ.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, nền tảng công nghệ cần thiết đã tồn tại và đang dần hoàn thiện. Việc tích hợp chúng vào một hệ thống vận hành hoàn chỉnh sẽ là bước tiếp theo mang tính quyết định.

Sứ mệnh Space Reactor-1 Freedom không chỉ là một thử nghiệm công nghệ mà còn là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng giới hạn của nhân loại trong vũ trụ. Nếu thành công, động cơ hạt nhân có thể trở thành chìa khóa cho các sứ mệnh khám phá sâu hơn, nhanh hơn và bền vững hơn trong tương lai.