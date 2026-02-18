Nét đẹp truyền thống đi lễ đầu Xuân

(Ngày Nay) - Trong dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại thời công nghệ số, nhiều nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối đến các thế hệ hôm nay. Một trong số đó là phong tục đi lễ chùa bái Phật và viếng đền tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong ngày đầu Xuân.

Nét đẹp văn hóa truyền thống

Thành phố Hồ Chí Minh với dân số hơn 14 triệu người, đông nhất cả nước. Ngày đầu năm mới, nơi đây luôn nhộn nhịp các hoạt động lễ Phật, vui Xuân, chúc Tết, thăm viếng ông bà tại khắp các tổ đình, tự viện. Từ sau giờ giao thừa đến sáng 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), các ngôi chùa lớn ở khu vực nội thành đã đón hàng chục nghìn Phật tử, người dân đến lễ Phật đầu năm, vãn cảnh chùa, thành tâm cầu bình an cho gia đạo, người thân.

Tại chùa Minh Đạo (phường Nhiêu Lộc), hàng trăm Phật tử ghé chùa trong sáng mùng 1 Tết để chiêm bái chư Phật, đảnh lễ và nhận những lời chúc từ chư tôn đức cho một mùa xuân an lạc, hạnh phúc, mọi sự hanh thông. Trong niềm hoan hỷ đầu xuân, bà Lê Thị Hồng Hạnh (xã Bình Hưng) cho biết, hơn chục năm nay, năm nào bà cũng đến chùa lễ Phật vào ngày mùng 1 Tết và cầu sức khỏe, bình an, may mắn trong cả năm cho gia đình.

Theo Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Minh Đạo, lễ chùa viếng Phật đầu năm là nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt, là truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự thành tâm hướng thiện và nguyện cầu bình an của mọi người, mọi nhà.

“Chùa là nơi nương tựa tâm linh nên từ rất lâu ngày đầu năm mới có rất đông người dân thập phương từ các nơi về chùa. Một phần là cầu nguyện bình an cho bản thân, những điều tốt lành cho gia đình, bên cạnh đó cũng gửi gắm những mong mỏi, ước vọng, những thành tựu mới cho quê hương, đất nước được ấm no, giàu mạnh. Đặc biệt là trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, mong cho đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng, phát triển”, Đại đức Thích Minh Ân chia sẻ thêm.

Nhiều Phật tử, gia đình chọn điểm đến ngày đầu năm mới là những ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất nằm gần nhà, trong các khu dân cư, xóm lao động. Ghé thăm Châu Lâm Ni Tự, ngôi chùa ở phường Thạnh Mỹ Tây, bà Lê Thị Thùy Trang, tiểu thương ngụ trên địa bàn phường cho biết, từ hơn 50 năm nay, năm nào gia đình bà cũng ghé ngôi chùa này lễ Phật vào sáng mùng 1 Tết. Nay đã có cháu nội, bà Trang vẫn giữ nếp xưa, dẫn con cháu về chùa đầu năm như hoạt động giúp gắn kết gia đình, để con cháu noi theo thế hệ trước sống thiện lành, làm điều hay, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc.

Tưởng nhớ, tri ân tiền nhân

Với người Việt, ngày đầu năm không chỉ đi lễ chùa mà còn là dịp để thăm viếng các ngôi đền, miếu, nơi thờ những vị anh hùng dân tộc, các bậc tiền nhân có nhiều công trạng với đất nước, chống giặc ngoại xâm, khai hoang các vùng đất, dựng xây làng xã.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, di tích văn hóa lịch sử quốc gia Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt, tức Lăng Ông Bà Chiểu, tọa lạc tại phường Gia Định, là điểm đến hút khách bậc nhất trong dịp Tết cổ truyền. Nơi đây còn có lễ hội Khai hạ - Cầu an đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đón Xuân Bính Ngọ ở tuổi 80, cụ Nguyễn Văn Nam (phường Bình Thạnh) vẫn đến lễ Đức Tả Quân từ sớm ngày mùng 1 Tết. Cụ Nguyễn Văn Nam cho biết với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, viếng Lăng Ông Bà Chiểu vào dịp đầu năm mới là truyền thống có từ hơn trăm năm qua, thể hiện sự kính trọng đối với Tả Quân Lê Văn Duyệt và các bậc tiền nhân, danh nhân có công đối với cả vùng đất Nam Bộ.

“Nhớ ơn Ông cai quản, mở mang vùng đất Sài Gòn – Gia Định và cả Nam Bộ này nên tôi đến lễ Ông, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà an vui, vạn sự như ý”, cụ Nguyễn Văn Nam chia sẻ đầy cảm xúc.

Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt ngày nay còn là điểm đến thường xuyên của đông đảo các nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ, khách du lịch trong nước và quốc tế không chỉ bởi giá trị của một di tích lịch sử lâu đời, mà còn là công trình kiến trúc đẹp, mang dấu ấn rõ nét mỹ thuật truyền thống của vùng đất phương Nam giai đoạn đầu thế kỷ XIX.

Trở lại thăm Lăng Ông vào ngày đầu năm mới Bính Ngọ, họa sỹ Lê Sa Long (Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam) chia sẻ niềm vui khi từng được góp phần vào việc chỉnh trang, tu bổ, tôn tạo công trình kiến trúc - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia này. Ông cho biết, Lăng Ông là điểm đến vào dịp đầu xuân của gia đình ông còn bởi sự ngưỡng vọng, tri ân đối với vị tiền nhân có công khai mở, đem lại sức sống mới cho vùng đất phương Nam của Tổ quốc.

Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo - tín ngưỡng - tâm linh, đầu Xuân lễ Phật, tưởng nhớ tiền nhân cũng chính là nét đẹp truyền thống về sự đoàn kết, gắn bó, sự tri ân, không quên nguồn cội, mà bao thế hệ người dân Việt Nam đã cùng nhau giữ gìn để làm nên những giá trị văn hóa trường tồn, bản sắc văn hóa của dân tộc.