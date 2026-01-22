Tổng thống Mỹ tuyên bố đạt "khuôn khổ" thỏa thuận về Greenland

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 cho biết ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và, trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhận xét nếu được hoàn tất, đây sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO. Theo ông, nhờ cuộc đàm phán này, ông sẽ không còn áp đặt thuế trừng phạt đối với một loạt các quốc gia châu Âu, vốn dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1/2.

Trả lời phỏng vấn CNBC chỉ vài phút sau khi đăng tuyên bố, Tổng thống Trump mô tả đồng thuận hiện tại về Greenland là “khái niệm về một thỏa thuận” và hứa hẹn “sẽ giải thích rõ hơn sau” khi được hỏi thêm chi tiết.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump gợi ý rằng khuôn khổ này liên quan đến quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome) do Washington đề xuất.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết các cuộc thảo luận bổ sung đang được tiến hành liên quan đến “Vòm Vàng” trong phạm vi Greenland. Thông tin bổ sung sẽ được công bố khi các cuộc thảo luận tiếp tục tiến triển. Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và một số lãnh đạo cấp cao khác của Mỹ, khi cần thiết, sẽ chịu trách nhiệm cho các đàm phán cụ thể.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Mỹ đã đưa ra khả năng mua Greenland, hoặc thậm chí sử dụng quân đội Mỹ để giành quyền kiểm soát, dù hòn đảo này là một lãnh thổ của Đan Mạch – một đồng minh NATO.

Giới chức Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ đề xuất của Mỹ, tái khẳng định rằng Greenland không phải để bán. Khi căng thẳng leo thang, hàng loạt quốc gia NATO châu Âu đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. Đáp lại, ông Trump đe dọa áp thuế mới đối với 8 quốc gia này, bắt đầu ở mức 10% vào tháng tới và tăng lên 25% vào tháng 6.

Cũng trong ngày 21/1, trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Trump đã trình bày lập luận về việc Mỹ cần giành được Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực quân sự để theo đuổi lãnh thổ này, cho thấy một sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đó.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Trump đã từ chối nói rõ liệu khuôn khổ mới có bao gồm việc Mỹ giành quyền sở hữu Greenland hay không, nhưng nhấn mạnh đây là một thỏa thuận dài hạn ở mức cao nhất và đặt Mỹ và các đồng minh vào vị thế thuận lợi.

Thị trường chứng khoán, vốn đã lao dốc một ngày trước đó do lập trường ngày càng cứng rắn của Tổng thống Mỹ đối với Greenland, đã ngay lập tức phục hồi.

