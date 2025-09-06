Ngày Hội Nón Hồng 2025: Lan tỏa thông điệp ‘Yêu mình để yêu người’

(Ngày Nay) - Sự kiện “Ngày Hội Nón Hồng” lần thứ 12 đã chính thức khởi động tại TP.HCM vào ngày 6/09 , mở đầu bằng việc công bố Giải Chạy Hồng (Pink Run) với thông điệp ý nghĩa “Self Love Share Love – Yêu mình yêu người”.

Chiến dịch năm nay tiếp tục hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú và tiếp thêm sức mạnh cho các “chiến binh K” trên khắp Việt Nam.

Hàng ngàn bước chân hòa chung nhịp đập yêu thương

Bước sang năm thứ 12, Ngày Hội Nón Hồng đã trở thành một sự kiện thường niên đầy ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Tâm điểm của chiến dịch năm nay là Giải Chạy Hồng (Pink Run), sẽ diễn ra vào ngày 25/10/2025 tại The Global City. Với hơn 5.000 người đã đăng ký tham gia, sự kiện hứa hẹn sẽ là một ngày hội của sự sẻ chia và gắn kết.

Đây không chỉ là một giải chạy thông thường mà còn là nơi quy tụ những thành phần vô cùng đặc biệt: từ đội ngũ y bác sĩ, các gia đình nhiều thế hệ, cộng đồng người khuyết tật, cho đến chính những “chiến binh Hồng” kiên cường, các nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng. Tất cả cùng hòa chung hàng ngàn bước chân không chỉ để lan tỏa tinh thần thể thao mà còn để gửi gắm hơi ấm và sự sẻ chia đến những bệnh nhân ung thư vú.

Thông điệp cốt lõi của năm nay là “Yêu mình để yêu người” khuyến khích mỗi người hãy bắt đầu từ việc chăm sóc chính bản thân mình, từ sức khỏe thể chất đến tinh thần. Ban tổ chức tin rằng, khi mỗi cá nhân đủ đầy từ bên trong, tình yêu thương sẽ tự nhiên tuôn chảy, lan tỏa đến những người xung quanh qua những hành động thiết thực như một bước chạy sẻ chia, một lọn tóc hiến tặng hay chỉ là một cái ôm an ủi.

Tiếng nói từ những chiến binh và dấu ấn một thập kỷ

Thông qua Ngày Hội Nón Hồng, ban tổ chức mong muốn khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: ung thư không phải là dấu chấm hết.

Chị Uyên (32 tuổi), một bệnh nhân đã đồng hành cùng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) suốt 5 năm, chia sẻ: “Chị cảm thấy rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ BCNV. BCNV đã cho chị cơ hội được gặp các bác sĩ chuyên khoa, giúp chị hiểu rõ hơn về bệnh cũng như kết nối chị với những bệnh nhân khác, để được yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Chị cảm thấy rất hạnh phúc!

Chị muốn nhắn nhủ đến những bệnh nhân cũng đang chống chọi với bệnh K và những người tham gia Giải Chạy Hồng rằng: cuộc đời này có rất nhiều thử thách, mình còn sống để chiến đấu đã là một sự may mắn rồi. Chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ, lạc quan mỗi ngày để vượt qua bệnh tật và giúp những người yêu thương mình an lòng hơn.”

Nhìn lại thành công của năm 2024, sự kiện đã thu hút hơn 7.500 người tham gia và gây được tiếng vang lớn với chủ đề “Tô lại sắc hồng cuộc sống”. Những con số ấn tượng đã nói lên tất cả: 1.225 lọn tóc được hiến tặng ngay tại sự kiện, 800 người được tiếp cận và cung cấp kiến thức về ung thư vú, hơn 883 triệu đồng được gây quỹ để hỗ trợ các dự án như làm tóc giả, tặng áo ngực chuyên dụng và chăm sóc thân-tâm-trí cho bệnh nhân.

Để tạo nên một hành trình bền bỉ và ý nghĩa, BCNV đã nhận được sự chung tay của một mạng lưới rộng lớn gồm gần 50 chuyên gia y tế, hơn 600 tình nguyện viên và hàng trăm đối tác. Ngày Hội Nón Hồng 2025 còn vinh dự nhận được sự đồng hành từ các thương hiệu lớn như Revitalash, Asiana Plaza, và AIA Việt Nam, cùng nhiều nhà tài trợ khác. Chính những sự hỗ trợ quý báu này đã tiếp thêm sức mạnh để BCNV kiến tạo một ngày hội trọn vẹn, lan tỏa niềm tin và năng lượng tích cực đến hàng ngàn chiến binh K, khẳng định rằng họ chưa bao giờ đơn độc trên hành trình chiến đấu của mình.