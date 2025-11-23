Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô

Mai Phương In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Tối 22/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô

Tham gia chương trình có các nghệ nhân, đồng bào dân tộc Mường của 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa; tụ hội về Thủ đô để hòa chung nhịp chiêng, nhịp trống, mang đến không gian văn hóa giàu bản sắc.

Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc như múa chiêng, hát ví, hát đúm, trình diễn các nhạc cụ dân tộc, tái hiện sinh động đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mường. Qua đó, công chúng có cơ hội hiểu sâu hơn về phong tục, tín ngưỡng và nghệ thuật trình diễn của cộng đồng cư dân miền núi.

Ngày hội văn hoá dân tộc Mường lần thứ II không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống trong nền văn hóa đa dạng của 54 dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp quảng bá rộng rãi tới doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc Mường. Hoạt động này góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy xúc tiến - quảng bá, liên kết vùng, qua đó đẩy nhanh quá trình hình thành các khu, điểm du lịch trọng điểm tại những địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo điểm nhấn rực rỡ trong không khí cuối tuần của Thủ đô.

Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô ảnh 1
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô ảnh 2
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô ảnh 3
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô ảnh 4
Mai Phương
Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Hà Nội Văn hoá Dân tộc Mường

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô
(Ngày Nay) - Tối 22/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.
TP HCM siết kiểm soát tay chân miệng và sốt xuất huyết
TP HCM siết kiểm soát tay chân miệng và sốt xuất huyết
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm hô hấp cấp trên địa bàn có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi đến UBND phường xã, trung tâm y tế đẩy mạnh công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
(Ngày Nay) -  Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.