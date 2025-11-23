Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô

(Ngày Nay) - Tối 22/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.

Tham gia chương trình có các nghệ nhân, đồng bào dân tộc Mường của 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa; tụ hội về Thủ đô để hòa chung nhịp chiêng, nhịp trống, mang đến không gian văn hóa giàu bản sắc.

Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc như múa chiêng, hát ví, hát đúm, trình diễn các nhạc cụ dân tộc, tái hiện sinh động đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mường. Qua đó, công chúng có cơ hội hiểu sâu hơn về phong tục, tín ngưỡng và nghệ thuật trình diễn của cộng đồng cư dân miền núi.

Ngày hội văn hoá dân tộc Mường lần thứ II không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống trong nền văn hóa đa dạng của 54 dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp quảng bá rộng rãi tới doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc Mường. Hoạt động này góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy xúc tiến - quảng bá, liên kết vùng, qua đó đẩy nhanh quá trình hình thành các khu, điểm du lịch trọng điểm tại những địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo điểm nhấn rực rỡ trong không khí cuối tuần của Thủ đô.