Người trẻ Mỹ gặp khó trong việc tìm kiếm cơ hội thực tập

(Ngày Nay) - Tốc độ tăng trưởng việc làm ở Mỹ bị giảm mạnh trong năm qua khiến người trẻ, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, gặp khó khăn khi tìm việ, thậm chí cả cơ hội thực tập cũng trở nên khan hiếm.

Nam sinh viên Muneeb Iqbal dự kiến ​​sẽ tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành thiết kế tích hợp, kinh doanh và công nghệ tại Đại học Nam California vào tháng tới. Thế nhưng, dù đã nộp 4.000 hồ sơ trong suốt một năm qua, anh vẫn chưa tìm được vị trí thực tập nào.

Chàng trai 23 tuổi cho biết trên nền tảng LinkedIn nhiều vị trí cấp thấp mà anh ứng tuyển đều thuộc về những người có nhiều năm kinh nghiệm. Kể từ khi bắt đầu học cao học vào năm 2024, Iqbal chỉ hoàn thành được một kỳ thực tập duy nhất, trong khi khoản nợ sinh viên lên tới 100.000 USD.

Anh Iqbal chia sẻ: “Điều này làm tôi khá nản lòng. Nếu họ cứ tiếp tục tuyển dụng những người có nhiều kinh nghiệm hơn, họ sẽ không có ai để thăng tiến lên những vị trí cấp cao”.

Trong khi đó, Enrique Torres, sinh viên Đại học Mount Olive (bang North Carolina), đã nộp khoảng 20 đơn xin thực tập trong vài tháng nhưng chưa có kết quả.

Torres cần hoàn thành kỳ thực tập kéo dài 12 tuần để có thể tốt nghiệp cử nhân ngành vận động học và khoa học thể dục vào cuối năm nay. Anh cho biết mình có thể kiếm một công việc trong trường, nhưng như vậy sẽ không có được kinh nghiệm chuyên môn mong muốn: “Những cơ hội tốt hơn sẽ giúp hồ sơ xin việc nổi bật hơn. Nhưng điều đó nằm ngoài kiểm soát của tôi, tôi khá áp lực”.

Bà Nicole Bachaud, nhà kinh tế học tại ZipRecruiter cho biết: "Tham gia thực tập hoặc tích lũy bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào là yếu tố dự báo quan trọng nhất về việc tìm được công việc sau khi tốt nghiệp đại học". Và những chương trình thực tập cũng giúp các doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực tiềm năng cho tương lai.

Theo dữ liệu từ trang việc làm Indeed, số tin tuyển thực tập trong năm 2025 đã giảm so với cả 5 năm trước đó, thậm chí thấp hơn một chút so với mức năm 2019. Trong đó, ngành dược chiếm tỷ lệ cao nhất (15,5%), tiếp theo là ngành marketing (7,7%) và ngành kỹ thuật xây dựng (5,3%).

Không chỉ ít cơ hội hơn, sự cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn. Theo báo cáo từ trang web phát triển nghề nghiệp Handshake, trung bình có 109 đơn xin thực tập cho mỗi vị trí tuyển dụng vào năm 2025, gần gấp đôi so với năm 2024. Một số ngành nghề thậm chí còn có mức trung bình cao hơn, chẳng hạn như 273 đơn xin thực tập cho mỗi vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ, tiếp theo là tài chính với 192 đơn.

Ít cơ hội thực tập hơn đồng nghĩa với việc cơ hội được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp cũng thấp hơn. Theo ước tính của nền tảng hay gì ZipRecruiter, khoảng 80% sinh viên tốt nghiệp đại học từng làm việc trong thời gian học được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp, trong khi con số này ở nhóm không có kinh nghiệm chỉ khoảng 41%.

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố ngày 03/4, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người từ 20 đến 24 tuổi là 6,4% trong tháng 3, giảm từ mức đỉnh 9,2% vào tháng 9/2025 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc là 4,3%.

Giới trẻ thường là những người đầu tiên bị ảnh hưởng mỗi khi thị trường lao động suy yếu. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động công bố ngày 03/4, các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 178.000 việc làm trong tháng trước. Nhưng tháng Hai lại chứng kiến ​​133.000 việc làm bị mất, khiến mức tăng trung bình trong hai tháng chỉ còn 22.500 việc làm. Đầu tuần này, chính phủ Mỹ cũng cho biết rằng tỉ lệ tuyển dụng đã trong tháng Hai đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011, ngoại trừ thời kỳ suy thoái do đại dịch năm 2020.

Áp lực tìm việc làm và thực tập ban đầu ảnh hưởng đến cả người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Ông Daniel Zhao, nhà kinh tế trưởng tại Glassdoor, cho biết: “Khó khăn này cũng có thể khiến sinh viên mới tốt nghiệp bị chệch hướng khỏi con đường sự nghiệp ban đầu, dẫn đến việc họ phải làm việc trong một lĩnh vực hoàn toàn khác so với dự định ban đầu”.

Về phía doanh nghiệp, việc thiếu hụt nguồn nhân lực nội bộ có thể khiến họ phải tìm kiếm ứng viên từ bên ngoài.

Ông Zhao chia sẻ thêm rằng: “Những nhân sự đang làm việc trong công ty đã thăng tiến qua nhiều năm có thể sẽ trung thành hơn với công ty, sẵn sàng gắn bó lâu dài hơn và cũng có kinh nghiệm để bỏ qua giai đoạn hội nhập”.

Ngay cả những người mới tốt nghiệp có nhiều kinh nghiệm cũng đang gặp khó khăn.

Jessica Lopez, 27 tuổi, tốt nghiệp năm ngoái với bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học bang Arizona. Cô cho biết, trong thời gian học đại học, cô đã tham gia bốn kỳ thực tập và chín chương trình học bổng, giữ chức chủ tịch hội sinh viên và thường xuyên mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tuy nhiên, dù đã nộp hơn 150 đơn xin việc, cô vẫn chưa tìm được một công việc toàn thời gian trong lĩnh vực marketing có bảo hiểm y tế. Lopez cho biết cô đang sống cùng mẹ ở San Diego và làm hai công việc bán thời gian.

Cô chia sẻ rằng: “Tôi có một mạng lưới quan hệ rất rộng, đặc biệt là khi còn học đại học, lúc làm thêm, thực tập và tham gia các chương trình học bổng, nhưng thực tế thì chẳng có cái nào giúp ích được gì nhiều”.