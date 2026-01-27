Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Trưng bày do Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM (HPDF) phối hợp Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức nhân hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2025), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 53 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2026).

Phát biểu khai mạc, bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch HPDF) cho biết, đúng ngày này, 27/1 cách đây 53 năm, một hiệp định hòa bình lịch sử đã được ký kết tại Paris, thủ đô nước Pháp, sau cuộc hòa đàm dài nhất lịch sử. Trong 4 vị đặt bút ký vào Hiệp định Paris, chỉ có duy nhất một phụ nữ, đó là bà Nguyễn Thị Bình – Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Trong nhìn nhận của thế giới khi đó, hình ảnh và tiếng nói của bà Nguyễn Thị Bình thật sự gây ấn tượng nổi bật, thật sự là niềm tự hào và nguồn cảm hứng, động viên cho các thế hệ cán bộ ngoại giao tiếp theo – đặc biệt là nữ – thể hiện một cách thu hút và thuyết phục trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách Phụ nữ Việt Nam, đặc biệt trên bình diện quốc tế.

Theo BTC, trưng bày chuyên đề hôm nay là hoạt động văn hóa - giáo dục có ý nghĩa, nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp đặc sắc của Bà Nguyễn Thị Bình – biểu tượng xuất sắc của ngoại giao vì độc lập, hòa bình và phát huy đoàn kết quốc tế.

Đặc biệt, thời gian trưng bày lấy 2 cột mốc lịch sử, từ ngày kỷ niệm Hiệp định Paris (27/1) đến ngày giải phóng miền Nam (30/4), không chỉ là hoạt động kỷ niệm chiếu sáng vào một hành trình gắn bó với dân tộc mà còn là dịp để gửi thông điệp đặc biệt đối với tuổi trẻ về sự tham gia đóng góp của nhiều thế hệ đặc biệt là phụ nữ và thanh niên đối với sự nghiệp thiêng liêng giải phóng dân tộc.

Trưng bày khắc họa sống động vai trò và cống hiến của Bà Nguyễn Thị Bình cùng rất nhiều phụ nữ Việt Nam qua: các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và đa phương tiện chọn lọc theo các quá trình từ truyền thống gia đình đến dấn thân cách mạng, Hội nghị Paris và những cống hiến vì hòa bình, giáo dục sau ngày đất nước thống nhất. Cùng với đó là không gian tương tác “Live like her” mời công chúng in dấu truyền cảm hứng. Phần trưng bày song ngữ Việt - Anh, kết hợp công nghệ số như màn hình tương tác, phim tư liệu và mã QR góp phần tăng trải nghiệm và lan tỏa sâu rộng cho khách tham quan.

Dù không đủ sức khỏe để có mặt tại trưng bày nhưng bà Nguyễn Thị Bình cũng đã gửi video chia sẻ cảm nghĩ và gửi gắm thông điệp: “Hòa bình không phải là một điều mặc nhiên mà có, nó phải thường xuyên được cả dân tộc, từng người dân bảo vệ, kiện toàn và phát huy để đất nước phát triển và mỗi người dân được hạnh phúc. Bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, tôi hy vọng rằng các bạn thanh niên, đặc biệt là phụ nữ, sẽ tin ở chính mình, trân trọng những giá trị tốt đẹp của lịch sử, và phải chủ động góp phần vào kiện toàn tương lai bằng trí tuệ, bằng năng lực. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện quá khứ sẽ được kể lại để suy ngẫm, để chúng ta truyền lại cho các cháu đời sau”