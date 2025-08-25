(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và di sản cho Người Trẻ” vào ngày 28/8/2025.

Sự kiện tái hiện vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong mùa Thu lịch sử 1945, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập, tự do và trách nhiệm gìn giữ di sản quý báu của dân tộc.

Năm 2025 đánh dấu 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), sự kiện lịch sử trọng đại mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Trong đó, báo chí cách mạng đã giữ vai trò tiên phong, cổ vũ và tổ chức quần chúng đứng lên giành chính quyền.

Trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và di sản cho Người Trẻ” là cuộc hành trình ngược dòng thời gian, đưa công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở về mùa Thu lịch sử 1945, khi lời Tuyên ngôn Độc lập vang lên, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Qua những tư liệu báo chí quý giá, tranh cổ động và ký họa đặc sắc, trưng bày không chỉ tái hiện khí thế của cả dân tộc trong ngày lập quốc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến và trách nhiệm giữ gìn di sản độc lập cho mai sau.

Dấu ấn mỹ thuật cách mạng

Không gian trưng bày có khu vực check-in và 10 pano lớn được thiết kế xuyên suốt. Báo chí cách mạng từ buổi đầu do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập được giới thiệu nổi bật qua các tờ Le Paria, Thanh Niên, Tranh Đấu, Lao Động, Cờ Vô Sản…, được coi là “vũ khí sắc bén” trên mặt trận tư tưởng.

Không gian tiếp nối tái hiện khí thế cách mạng sục sôi qua các tờ báo Việt Nam Độc Lập, Cứu Quốc, Tiền Phong, với những lời hiệu triệu “Tiến lên!” dưới lá cờ Việt Minh; thông tin chiến lược “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”; cao trào Tổng khởi nghĩa Tháng Tám; và thời khắc lịch sử nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được báo chí ghi lại sôi nổi.

Điểm nhấn còn ở những bìa báo, ký họa, tranh cổ động chào mừng Quốc khánh 2/9 được chọn lọc từ sưu tập của các nhà báo, họa sĩ, lưu giữ dấu ấn mỹ thuật cách mạng, đưa công chúng trở lại khí thế hào hùng của những ngày đầu lập quốc.

Trải nghiệm công nghệ

Khách tham quan có thể quét mã QR để khám phá các mô hình 3D công trình văn hóa - lịch sử tại 34 tỉnh, thành phố. Trải nghiệm thực tế ảo AR cũng được ứng dụng, giúp thế hệ trẻ kết nối sống động với di sản ngay trong không gian trưng bày.

Đặc biệt, trong dịp này, 500 ấn phẩm “Ngày Nay A80” và phụ trương của Tạp chí Ngày Nay sẽ được phát tặng khách tham dự. Ấn phẩm gồm bộ sưu tập ảnh tư liệu quý về mùa Thu lịch sử 1945, được phục chế màu, kèm mã QR để thưởng thức lại thước phim ngày 2/9/1945.