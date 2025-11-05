Nhã Nam kỷ niệm hành trình hai thập kỷ lan tỏa tri thức qua trang sách

(Ngày Nay) - Năm 2025 đánh dấu một chặng đường dài hình thành và phát triển của Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, một trong những thương hiệu xuất bản có ảnh hưởng sâu rộng đối với đông đảo độc giả Việt Nam.

Từ dấu mốc đầu tiên với cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra đời vào năm 2005 và trở thành hiện tượng xuất bản với nửa triệu bản in, đến nay, Nhã Nam đã phát hành hơn 20 triệu cuốn sách, trung bình mỗi năm ra mắt khoảng 200 đầu sách mới. Hai thập kỷ qua, hành trình của Nhã Nam là hành trình bền bỉ lan tỏa tri thức, khơi gợi niềm yêu thích đọc sách, truyền cảm hứng học tập, sáng tạo đến nhiều thế hệ độc giả.

Cùng với việc giới thiệu hàng trăm tác giả trong nước, Nhã Nam còn đưa về Việt Nam gần 100 tác giả từng đoạt các giải thưởng danh giá như Nobel, Goncourt, Renaudot, Man Booker, Pulitzer, Akutagawa… góp phần mở rộng không gian văn hóa đọc và đưa văn học thế giới đến gần hơn với công chúng trong nước.

Theo thông tin từ đơn vị, đối tác của Nhã Nam hiện trải rộng từ các đơn vị xuất bản, nhà phát hành trong nước đến các tổ chức văn hóa, giáo dục quốc tế, thể hiện vị thế uy tín và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực xuất bản.

Để kỷ niệm cột mốc hai thập kỷ, Nhã Nam ra mắt Bộ sách phiên bản giới hạn kỷ niệm 20 năm Nhã Nam gồm 20 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ các đầu sách từng xuất bản. Bộ sách như một lát cắt ký ức, tái hiện hành trình tri thức của Nhã Nam, đồng thời là lời tri ân gửi đến các tác giả, dịch giả và bạn đọc đã đồng hành trong suốt chặng đường.

Các tác phẩm được chọn lọc dựa trên tiêu chí về giá trị tư tưởng, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng trong từng giai đoạn phát triển của Nhã Nam. Trong danh mục, có thể kể đến Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Hoàng tử bé, Vang bóng một thời, Trần dần - Thơ, Văn minh Việt Nam, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX, Zarathustra đã nói như thế, Khuyến học, Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian… những tác phẩm đã góp phần định hình thị hiếu và khơi dậy văn hóa đọc trong xã hội.

Mỗi cuốn sách trong ấn bản kỷ niệm đều được thực hiện với quy cách đặc biệt như bìa cứng đồng bộ, ép nhũ vàng, phát hành giới hạn 1.000 bản có đánh số và triện kỷ niệm 20 năm, kèm theo mỗi cuốn là bookmark chân dung tác giả cùng lời giới thiệu riêng do Ban biên tập Nhã Nam viết cho ấn bản đặc biệt này. Toàn bộ quá trình sản xuất được thực hiện công phu, từ khâu biên tập, thiết kế đến in ấn, thể hiện sự trân trọng với từng giá trị tri thức và thẩm mỹ mà Nhã Nam theo đuổi.

Bộ sách được chia thành bốn nhóm chính gồm: văn học, lịch sử và văn hóa Việt; văn học nước ngoài; triết học và lẽ sống; khoa học và địa chính trị. Ở mỗi nhóm, Nhã Nam khắc họa rõ một hướng tiếp cận từ việc tìm về cội nguồn bản sắc dân tộc qua Văn minh Việt Nam, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX; đến mở rộng tầm nhìn thế giới qua Rừng Na Uy, Cây cam ngọt của tôi, hay khơi dậy chiều sâu suy tưởng qua Zarathustra đã nói như thế, Bước chậm lại giữa thế gian vội vã và Những tù nhân của địa lý...

Hai mươi năm làm sách, Nhã Nam đã chứng minh rằng độc giả Việt luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho những cuốn sách hay, có giá trị và sức sống lâu dài. Chính từ sự tin tưởng ấy, Nhã Nam không ngừng nỗ lực để đem đến những ấn phẩm tốt nhất, cả về nội dung lẫn hình thức, coi sách như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người hiện đại.

Lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển của Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam sẽ diễn ra vào 9h30 thứ Năm, ngày 6/11/2025 tại Tầng 3, NXB Hội Nhà văn, 65 Nguyễn Du, Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của đại diện Cục Xuất bản, Hội Xuất bản, Ban Tuyên giáo, Hội Nhà văn Việt Nam cùng đại diện các cơ quan báo chí, đối tác phát hành nhằm giao lưu, thảo luận về Bộ sách phiên bản giới hạn kỷ niệm 20 năm Nhã Nam, cùng tiệc thân mật tri ân bạn đọc và những người đã đồng hành cùng Nhã Nam trong suốt hai thập kỷ.