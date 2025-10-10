Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy ra mắt “Tình yêu bọ xít” – Khi tuổi học trò rung rinh trước tình yêu đầu đời

(Ngày Nay) - Nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy vừa ra mắt cuốn sách mới mang tên “Tình yêu bọ xít” , tiếp nối mạch sáng tác trong trẻo, dí dỏm từng gây ấn tượng trong các tác phẩm viết cho thiếu nhi và thiếu niên của chị. Cuốn sách là bức tranh hài hước và tinh tế về những rung động đầu đời, khi những cô cậu học trò lần đầu biết “rung rinh” trước người khác.

Nếu ở “Đu đưa trên ngọn cây bàng” (2022), tác giả chọn bối cảnh thập niên 1990 với không khí xã hội hậu bao cấp, thì “Tình yêu bọ xít” lại đặt câu chuyện trong đời sống đô thị hiện đại. Bằng cách lựa chọn này, những tình huống trên lớp học, những mâu thuẫn và yêu thương trong gia đình được khắc họa gần gũi, sinh động, như thể chuyện của chính người đọc đang diễn ra đâu đó quanh mình.

Tác phẩm khai thác chủ đề “tình yêu học trò” bằng giọng văn hóm hỉnh, quan sát tinh tế và tràn đầy cảm xúc. Đó là những rung động bất ngờ với bạn cùng lớp, trò ghép đôi tức cười, hay cảm giác “muốn yêu cho bằng bạn”, là tình cảm hâm mộ dành cho thần tượng, cho những nhân vật lý tưởng trong sách vở. Tất cả hiện lên vừa ngây thơ vừa sâu sắc, phản chiếu cách bọn trẻ tự hình thành những khái niệm đầu tiên về tình yêu.

Giọng kể hài hước, sinh động vốn là thế mạnh của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, giúp “Tình yêu bọ xít” trở thành cuốn sách dễ đọc, dễ thương và tràn năng lượng tích cực. Dưới ngòi bút của chị, những tình huống “không đỡ nổi” trong lớp học hay trong gia đình hiện ra tự nhiên, đầy tiếng cười.

Song đằng sau sự vui nhộn ấy, tác phẩm vẫn cài cắm những lát cắt ấm áp và day dứt khi những đứa trẻ cố tình mắc lỗi chỉ để được cha mẹ chú ý, những bữa cơm thiếu vắng người thân, hay nỗi khát khao được yêu thương trong những gia đình không trọn vẹn.

Tình yêu bọ xít không chỉ kể về những cảm xúc học trò mà còn khắc họa chân thực đời sống tinh thần của trẻ nhỏ trong xã hội hiện đại – nơi vật chất có thể đầy đủ hơn nhưng tình yêu thương và sự thấu hiểu vẫn là điều cần thiết nhất để nuôi dưỡng tâm hồn.

Tươi sáng, hóm hỉnh mà vẫn chan chứa tình cảm, “Tình yêu bọ xít” là một cuốn sách khiến người đọc vừa bật cười vừa bâng khuâng nhớ lại “một thời tình yêu bọ xít” của chính mình.

Tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy hiện sống tại Hà Nội, là nhà văn và biên tập viên sách. Chị từng xuất bản các tác phẩm "Trong vòng tay mẹ" (2021), "Đu đưa trên ngọn cây bàng" (2022) – Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2022, "Cuốn cổ thư của một mẫu thần" (2024) – Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 và Giải thưởng Văn học Kim Đồng 2025.