Nhạc sĩ Trần Tiến mong ca sĩ đừng hát sai lời

(Ngày Nay) -Đó là lời nói dí dỏm của nhạc sĩ Trần Tiến trong buổi giao lưu và ký tặng sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện” ngày 23/1/2026 tại Nhà sách Cá Chép (TPHCM). Ông hi vọng với 108 ca khúc lần đầu tiên được in chung trong một cuốn sách sẽ giúp ai cũng hát chính xác các nhạc phẩm của ông.

Rất đông đảo người yêu sách, yêu nhạc đã đến tham dự buổi giao lưu và ký tặng sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện do Đông A Books tổ chức, trong đó có vợ con nhạc sĩ và cô cháu gái hát rất nhiều bài hát của ông - ca sĩ Hà Trần.

Sự kiện trở thành cuộc gặp gỡ quý giá với nhạc sĩ Trần Tiến, khi ông trong tâm trạng rất thoải mái sẵn sàng chia sẻ ký ức với nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề thú vị. Ông nói về quê hương, tuổi thơ, người Mẹ ông rất mực kính yêu, bạn bè bằng hữu, âm nhạc, hành trình du ca, cá tính và tinh thần tự do trong sáng tác. Đây cũng chính là những nội dung chủ đạo chứa trong cuốn sách đồ sộ dày 540 trang, được thiết kế tuyệt đẹp theo phong cách artbook (sách nghệ thuật) thị giác đương đại của Trần Tiến vừa được phát hành ngay trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.

Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết lâu nay, ít chừng cả… nửa thế kỷ tức từ thời đầu sự nghiệp, ông viết nhạc rất ít khi phổ biến bản in. Điều này dẫn tới trường hợp thú vị: ca khúc của Trần Tiến được hâm mộ, được người người hát theo, được rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, ngôi sao… hát lại nhưng rất dễ bị sai lời. Ông không trách họ, nhưng thấy cần thiết phải có một cuốn sách nhạc in lại nhạc và lời các ca khúc của mình được đích thân ông “duyệt qua” để công chúng lẫn nghệ sĩ có cơ sở tiếp cận những sáng tác Trần Tiến một cách đúng nhất, đầy đủ nhất.

Thế là, nhiều người xắn tay giúp Trần Tiến thu thập, hệ thống, biên soạn lại thế giới sáng tác của Trần Tiến từ kho tư liệu “mênh mông” để làm nên cuốn sách có hình thức âm nhạc và văn xuôi giao hòa. Trần Tiến – Người hát thơ mình – Ca khúc & những câu chuyện là tuyển tập đặc biệt, lần đầu phác họa chân dung “một nghệ sĩ du ca - người đã sống và viết trọn vẹn cho “cái thời của mình”, đong đầy mạch cảm xúc và chiều sâu tư tưởng rất riêng của Trần Tiến.

Sách gồm 3 phần chính: Ngẫu hứng Trần Tiến gồm 3 chương ký ức với những ghi chép ngắn dài đầy cảm xúc. Nhạc sĩ nhớ về Hà Nội, người Mẹ và gia đình, những chương trình nghệ thuật ở thập niên 80-90 như “Đối thoại 87”, “Marathon nhạc rock vì dân chủ”, hành trình biểu diễn của nhóm nhạc Du ca đồng nội, trường dạy nhạc cho thiếu nhi Mặt trời bé con… Trần Tiến viết về quê hương, tuổi thơ, tình yêu, con người, sự sáng tạo, sách và rượu, dấu hỏi về sự tồn tại và những khát vọng cuộc đời, những cuộc gặp tri âm với đàn anh hay bằng hữu, từ Trịnh Công Sơn đến Nguyễn Cường...

Phần 2 gồm 108 bản nhạc và lời các ca khúc sáng tác tiêu biểu của Trần Tiến. Nhà văn Hồ Anh Thái – người biên tập ấn phẩm - nhận định ca từ Trần Tiến như lời thơ mà chính “những nhà thơ hàng đầu cũng phải lấy làm tâm đắc”. Bên cạnh nhiều ca khúc là những tự sự riêng tư của chính nhạc sĩ Trần Tiến, chứa nhiều kỷ niệm, cảm nhận liên quan đến ca khúc và hậu trường. Âu đây cũng là cách ông “để lại cho đời” nhiều án văn trải nghiệm và tình cảm, bên cạnh những giai điệu được đa thế hệ khán giả yêu thích.

Phần cuối của sách mang chủ đề Dư luận - tập hợp những nhận xét, đánh giá từ bạn bè, báo chí… đồng hành và thấu hiểu nhạc sĩ Trần Tiến qua nhiều giai đoạn. Tài năng âm nhạc, tinh thần du ca và cá tính tự do của tác giả được soi rọi đa chiều, cùng với hàng trăm hình ảnh, tư liệu cũ và mới (nhiều hình ảnh tư liệu, bản thảo, mẩu viết tay… của Trần Tiến chưa từng công bố) làm nên một chân dung Trần Tiến với di sản âm nhạc và hình dáng con người được xuất hiện một cách “đời” nhất, thẳng thắn, ngang tàng mà cũng giàu tình cảm và phóng khoáng nhất.

Tôi là ai?

Trần Tiến viết trong sách Trần Tiến – Người hát thơ mình – Ca khúc & những câu chuyện

• Một bản chất nông dân, thích lao động, ghét màu mè thụ hưởng. Chưa nhận lời đi chơi với ai bao giờ, chỉ đi đâu đó khi có công việc, mục đích. Nhiều tiền thì vui, nhưng luôn cảnh giác. Ít tiền thì lo kiếm ăn toát mồ hôi, nhưng vui hơn khi có nhiều tiền. Vừa đủ sống là sướng, thích ngủ vùi và ngồi mơ mộng. Thích nghe tiếng hát trong cõi lòng mình.

• Một bản chất con nhà giàu, kiêu sang. Không cho phép kẻ nào dám hỗn xược, coi thường mình.

• Một bản chất con nhà Phật, thương người yếu hèn, kẻ sa cơ lỡ vận. Luôn muốn giúp người muốn được như mình. Không thích giao tiếp. Nhưng mở lòng ra với bất kỳ ai yêu mình.

• Một kẻ giang hồ, thích thiên nhiên và những con người hoang dã nguyên sơ. Thích hòa mình với vũ trụ linh thiêng, ghét dối trá, lường gạt, xấu xa lừa đảo.

• Một con heo rừng coi thường voi, hổ. Lùi lũi đi tìm một lá cây không có thật, một thiếu nữ không có thật, một chốn bình yên không có thật. Không bạn bè, không tình yêu vẫn có thể bình thản, nằm yên nghỉ một mình trên đỉnh núi vời vợi mộng mơ.