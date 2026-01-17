Tôn vinh các nhạc sĩ, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam

(Ngày Nay) - Tối 16/1, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (phường Tân Sơn Nhất) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các nhạc sĩ, nghệ sĩ và những sáng tạo âm nhạc tiêu biểu trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo; qua đó làm cơ sở xét chọn các giải thưởng cao hơn của Đảng và Nhà nước.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 6 giải A, 21 giải B, 24 giải C và 25 giải Khuyến khích. Các tác phẩm nổi bật của giải A có thể kể đến như: “Tự hào Việt Nam quê hương tôi”, “Vành hoa lửa”, “Lời yêu”, “Về Đắk Lắk”,…

Phát biểu tại buổi lễ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần khích lệ đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, cống hiến những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, các tác phẩm được trao giải năm nay cho thấy sự đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, phản ánh sinh động đời sống xã hội, tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao Giải thưởng Sol Vàng cho các sản phẩm âm nhạc giá trị cao và những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc Việt Nam. Cụ thể, giải thưởng Sol Vàng được trao cho ca sĩ Soobin Hoàng Sơn (hạng mục Ca sĩ xuất sắc nhất); tác phẩm “Tự hỏi” do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện (hạng mục MV); album “Cuốn phim” của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến – Thanh Lam (hạng mục Album âm nhạc); tác phẩm “Giấc mơ Sol” của tác giả Giáng Son (hạng mục Live concert); chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân thực hiện (hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận).

Giải Sol Bạc được trao tặng đến các tác phẩm như: “Vị nhà” của rapper Đen Vâu (hạng mục MV); album “Hồn Việt” của tác giả Hoài An (hạng mục Album); chương trình “Hẹn ước Bắc Nam” của Đài Phát thanh và Truyền hình Quân đội Nhân dân (hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận); tác phẩm “Xoay tròn” của tác giả Hoàng Dũng (hạng mục Album âm nhạc).

Ban tổ chức trao giải Đặc biệt về chủ đề Hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho MV “Vinh quang, ơi Việt Nam” của tác giả Nguyễn Anh Trí.

Chia sẻ tại buổi lễ, ca sĩ Hoàng Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên anh được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam và nhận giải Sol Bạc. Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi những nỗ lực, cống hiến của bản thân cùng dự án live concert “Xoay tròn” được Hội đồng bình chọn và khán giả ghi nhận. “Xoay tròn là dự án tôi và cộng sự chuẩn bị trong gần ba năm, mang nhiều tâm huyết, đồng thời đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật”, ca sĩ Hoàng Dũng nói.