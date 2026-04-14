Nhiệt độ đại dương gần đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3

Nhiệt độ đại dương đã đạt mức cao gần kỷ lục trong tháng 3, Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus cho biết, báo hiệu sự chuyển dịch có thể hướng tới điều kiện El Nino, làm trầm trọng thêm các hiện tượng nắng nóng cực đoan trên một hành tinh đang ấm lên.

Copernicus cơ quan giám sát sự nóng lên toàn cầu của Liên minh châu Âu cho biết nhiệt độ bề mặt biển trung bình là 20,97 đôk C trong tháng 3, giá trị cao thứ hai từng được ghi nhận trong tháng này và là mức nóng nhất kể từ năm 2024 trong chu kỳ El Nino gần đây nhất, khi các kỷ lục nhiệt độ toàn cầu bị phá vỡ. Điều này phản ánh "sự chuyển đổi có thể xảy ra hướng tới điều kiện El Nino

Một số cơ quan khí tượng đã dự đoán sự trở lại của El Nino trong năm nay, một chu kỳ khí hậu tự nhiên làm ấm vùng biển Thái Bình Dương và có thể mang đến nhiệt độ toàn cầu cao hơn và thời tiết cực đoan. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) tháng trước cho biết chu kỳ La Nina ngược chiều, làm mát khí hậu, dự kiến ​​sẽ nhường chỗ cho điều kiện trung tính trước khi chuyển sang El Nino vào cuối năm nay.

Hiện tượng El Nino gần đây nhất vào năm 2023-2024 là một trong năm hiện tượng mạnh nhất từng được ghi nhận và góp phần khiến hai năm đó trở thành những năm nóng thứ hai và nóng nhất trong lịch sử.

Các nhà khoa học cho rằng La Nina và El Nino là những chu kỳ tự nhiên gây ra sự dao động nhiệt độ ngắn hạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng nhiệt độ toàn cầu và làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan trong dài hạn. Đại dương hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do khí thải carbon của nhân loại gây ra và do đó đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ biển cao hơn có thể gây ra những tác động dây chuyền có hại cho hành tinh, làm gia tăng các cơn bão và lượng mưa lớn hơn, tẩy trắng các rạn san hô và góp phần làm tăng mực nước biển thông qua sự giãn nở nhiệt.

Hầu như toàn bộ châu Âu đều trải qua nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong tháng 3, nhưng những hiện tượng cực đoan rõ rệt nhất là ở Hoa Kỳ, nơi một đợt nắng nóng kéo dài đã bao trùm khu vực phía tây. Phần lớn khu vực Bắc Cực, và một số vùng của Nga và Nam Cực, cũng ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình. Tháng trước cũng chứng kiến ​​mức độ băng biển Bắc Cực thấp nhất trong lịch sử đối với một tháng, một dấu hiệu khác của biến đổi khí hậu.

Nói một cách tổng quát hơn, Copernicus nhận mạnh đây là tháng 3 nóng thứ tư trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,48 độ C so với mức chuẩn trước thời kỳ công nghiệp.