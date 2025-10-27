Nhiều ca bệnh liệt mặt ngoại biên do thay đổi thời tiết

(Ngày Nay) - Những ngày gần đây, do thời tiết lạnh thay đổi bất thường, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 6 ca mắc bệnh liệt mặt ngoại biên. Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như méo miệng, mắt nhắm không kín, bác sĩ chẩn đoán liệt mặt ngoại biên hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7.

Tại Khoa Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế Cẩm Khê, ông Phạm Vũ Lý ở xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi ngủ dậy, ông thấy mặt có biểu hiện bị lệch má bên trái, khó nói chuyện, uống nước bị rớt, mắt không nhắm kín nên đã đến viện khám và được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7.

Theo bác sỹ Phạm Anh Hùng, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, vào thời điểm giao mùa khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, bệnh lý liệt mặt ngoại biên thường tăng cao, nhất là đối với những người có sức đề kháng kém, thường xuyên thức khuya, uống rượu, bia…“Đối với những ca bệnh liệt dây thần kinh số 7, chúng tôi sử dụng các phương pháp châm cứu kết hợp xoa bóp, vật lý trị liệu để điều trị cho các bệnh nhân”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Bác sỹ Phạm Anh Hùng Liệt khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh liệt mặt ngoại biên, người dân cần giữ ấm cơ thể, đội mũ, đeo khẩu trang, quàng khăn khi ra ngoài; tránh gió lùa trực tiếp vào mặt, nhất là khi ngủ; không tắm khuya, không để cơ thể lạnh sau khi uống rượu, bia; tăng cường tập luyện, ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng.

Đặc biệt, khi có biểu hiện như méo miệng, mắt nhắm không kín, uống nước rơi vãi, người dân cần đến cơ sở y tế để được can thiệp sớm, tuyệt đối không áp dụng các bài thuốc dân gian khiến bỏ lỡ giai đoạn vàng điều trị. Trường hợp điều trị muộn hoặc sai cách có thể dẫn đến thoái hóa dây thần kinh, gây khó khăn cho quá trình phục hồi.