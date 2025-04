Nhiều chủng tàu bay mới đủ điều kiện khai thác

Theo thông tư này, Cục Hàng không Việt Nam sử dụng các quy định phê chuẩn tàu bay của các quốc gia dưới đây để thực hiện việc cấp, công nhận các Giấy chứng nhận liên quan đến đủ điều kiện bay của tàu bay.

Cụ thể, nhà chức trách Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA) đối với các tàu bay có Giấy chứng nhận loại do FAA cấp; Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) đối với các tàu bay có Giấy chứng nhận loại do EASA cấp; Nhà chức trách hàng không Canada đối với các tàu bay có Giấy chứng nhận loại do Nhà chức trách hàng không Canada cấp; Nhà chức trách hàng không Brazil đối với các tàu bay có Giấy chứng nhận loại do Nhà chức trách hàng không Brazil cấp; Nhà chức trách hàng không Liên bang Nga đối với các tàu bay có Giấy chứng nhận loại do Nhà chức trách hàng không Liên Bang Nga cấp; Nhà chức trách hàng không Vương Quốc Anh đối với các tàu bay có Giấy chứng nhận loại do Nhà chức trách hàng không Vương Quốc Anh cấp; Nhà chức trách hàng không Trung Quốc (CAAC) đối với các tàu bay có Giấy chứng nhận loại do Nhà chức trách hàng không Trung Quốc cấp.

Về phía Bộ Xây dựng cho rằng, việc giới hạn cho phép các tàu bay khai thác tại Việt Nam chỉ có Giấy chứng nhận loại do Cục Hàng không Việt Nam cấp, hoặc FAA hay EASA cấp (mà không cho phép tàu bay được cấp Giấy chứng nhận loại từ các quốc gia khác cấp) sẽ làm hạn chế cơ hội của các hãng hàng không trong việc tiếp cận các loại tàu bay được thiết kế, chế tạo bởi các quốc gia khác có năng lực toàn cầu về khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của hoạt động hàng không, công tác đảm bảo an toàn hàng không, Bộ Xây dựng nhận định việc sửa quy định như trên sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hàng không Việt Nam chủ động nguồn cung về tàu bay, chủ động hoạt động khai thác tàu bay. Qua đó tăng cường nâng cao hợp tác hữu nghị quốc tế với các đối tác truyền thống.Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

