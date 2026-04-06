Nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Thứ hai, ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Trước phiên khai mạc kỳ họp, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Theo chương trình, đúng 8 giờ ngày 6/4, Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đông đảo cử tri và nhân dân theo dõi. Sau lễ chào cờ, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.

Đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; Quốc hội thảo luận về nội dung này; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp theo, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Nội dung này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Đầu phiên họp chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội nghỉ giải lao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo các Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cuối phiên họp buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp thứ nhất để xem xét, quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Ủy ban của Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày chủ nhật 5/4/2026, Quốc hội đã họp phiên trù bị; từ 9 giờ, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn. Từ 14 giờ, Quốc hội họp tại Hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là 11 ngày, chia thành hai đợt (đợt 1 từ ngày 6-12/4; đợt 2 từ ngày 20-23/4 và dự phòng ngày 24/4 và 25/4).