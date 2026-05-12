Những cung bậc cảm xúc tại triển lãm tranh thiếu nhi "Di sản trong mắt em 2026"

(Ngày Nay) - Những góc nhìn hồn nhiên và đầy sáng tạo của thiếu nhi cả nước về di sản văn hóa Việt Nam đã được ghi nhận qua cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc "Di sản trong mắt em 2026". Triển lãm Top 40 tác phẩm tiêu hiểu đang diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở ra không gian kết nối thế hệ trẻ với bản sắc dân tộc.

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Di sản trong mắt em 2026” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các em thiếu nhi và thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trên khắp cả nước. Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 900 tác phẩm dự thi với chất liệu phong phú, từ màu sáp, màu nước, acrylic đến phấn màu và giấy màu.

Từ hơn 400 bức tranh lọt vào vòng xét giải, Ban giám khảo gồm các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực di sản, nghệ thuật và giáo dục sáng tạo đã tiến hành vòng chấm thi nghiêm ngặt, cẩn trọng để chọn ra Top 40 tác phẩm xuất sắc nhất.

Những bức tranh không chỉ tái hiện chân thực các di tích lịch sử nổi tiếng mà còn khắc họa sinh động và giàu cảm xúc về di sản phi vật thể cũng như những giá trị văn hóa đời thường gần gũi. Các em thiếu nhi đã thể hiện góc nhìn riêng một cách ngây thơ, sáng tạo và đầy bất ngờ, biến những câu chuyện di sản thành những tác phẩm nghệ thuật hồn nhiên nhưng sâu sắc.

Triển lãm Top 40 tranh tiêu biểu đang được trưng bày tại Hồ Văn, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Không gian triển lãm hứa hẹn mang đến cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, một cơ hội quý báu để chiêm ngưỡng và cảm nhận tình yêu di sản văn hóa Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ trong sáng, tươi mới và tràn đầy cảm hứng.

Dưới đây là một số bức tranh lọt Top 40 của cuộc thi:

Tác phẩm dự thi của em Nguyễn Minh Anh (Hà Nội) đoạt giải Dấu ấn Văm Miếu - Quốc Tử Giám ở lứa tuổi 11 - 15
Tác phẩm dự thi của em Đỗ Ngọc Nhi (Hải Phòng) đoạt giải Bạc ở lứa tuổi 11 - 15
Tác phẩm dự thi của em Trần Đồng Nguyên Thảo (Đà Nẵng) đoạt giải Bạc ở lứa tuổi 11 - 15
Tác phẩm dự thi của em Hoàng Nguyệt Lâm (Hà Nội) đoạt giải Vàng ở lứa tuổi 11 - 15
Tác phẩm dự thi của em Vũ Khánh Chi (Hà Nội) ở lứa tuổi 11-15

Tác phẩm dự thi của em Tăng Huỳnh Bảo Long (Đà Nẵng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Nguyễn Khánh Vy (Hà Nội) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Lê Anh Chi (Hà Nội) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Nguyễn Vũ Bảo Ngân (Hà Nội) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Huỳnh Viết Vinh (Đà Nẵng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Dương Huỳnh Nhi (Hà Nội) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Lê Hải Băng (Hải Phòng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Phạm Ngọc Bảo (Đà Nẵng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Đinh Vân Khánh (Hải Phòng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Đinh Vân Khánh (Hải Phòng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Phạm Khánh Linh (Hải Phòng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Phan Trâm Anh (Hải Phòng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Hoàng Thu Thủy (Ninh Bình) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Nguyễn Lê Minh Khuê (Đà Nẵng) ở lứa tuổi 11-15
Tác phẩm dự thi của em Phạm Lê Bảo Trâm (Đà Nẵng) ở lứa tuổi 11-15
