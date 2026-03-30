Phụ huynh và giáo viên đánh giá cao cuộc thi Di sản trong mắt em 2026

(Ngày Nay) - Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc Di sản trong mắt em 2026 vừa được phát động tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng phụ huynh và giáo viên. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cơ hội quý giá để nuôi dưỡng tình yêu di sản và bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Anh Đỗ Thiện Hưng, phụ huynh cháu Đỗ Thiện Khôi (Văn Miếu, Hà Nội), chia sẻ: “Cháu nhà tôi rất thích vẽ, nên gia đình luôn tạo điều kiện để con tham gia các hoạt động nghệ thuật. Khi lễ phát động được tổ chức cuối tuần tại Văn Miếu, một địa điểm di tích gần nhà, cháu rất háo hức. Tôi nghĩ đây là dịp để các con vừa vui chơi, vừa có thêm trải nghiệm ý nghĩa”.

Theo anh Hưng, gia đình thường xuyên đưa các con đi thăm quan bảo tàng như Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam... Những chuyến đi này giúp các em hiểu hơn về di sản và văn hóa dân tộc. Với cuộc thi “Di sản trong mắt em” quy mô toàn quốc lần này, anh nhận thấy các em lớn tuổi có thể hình dung rõ hơn về chủ đề, trong khi với trẻ nhỏ, khái niệm di sản vẫn còn khá trừu tượng.

"Khi đến đây, được cô giáo và các anh chị tình nguyện viên giới thiệu cụ thể các di sản như Vịnh Hạ long, Bia tiến sĩ văn Miếu, Cồng chiêng Tây Nguyên hay các lễ hội là di sản phi vật thể khác, nhiều cháu ban đầu chưa hiểu rõ nên tôi nghĩ cần có phần giới thiệu kỹ càng trước thì các em sẽ dễ hình dung và sáng tạo hơn khi trình bày tác phẩm", anh Hưng nói.

Đồng thời, anh cũng đánh giá cao việc đưa chủ đề di sản vào cuộc thi mỹ thuật dành cho thiếu nhi, cho rằng: “Đây là cách tiếp cận rất tốt. Khi tham gia, các cháu sẽ đặt nhiều câu hỏi về di sản, lịch sử và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Qua đó, phụ huynh cũng có thêm cơ hội giải thích và cùng con tìm hiểu sâu hơn”.

Tương tự, chị Minh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết gia đình chọn tham gia phần lớn vì hoạt động diễn ra tại không gian di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

“Tôi muốn con được trực tiếp tham quan, cảm nhận không khí cổ kính để có cảm xúc chân thực khi vẽ. Đề tài di sản khá trừu tượng, nên ban đầu con chưa hiểu rõ. Tôi phải giải thích bằng ví dụ gần gũi như 'Cố đô Huế là quê của con’. Nghe vậy, cháu nhận ra ngay và tôi rất xúc động khi cuối cùng con chọn vẽ Kinh thành Huế – quê hương của mình”, chị Minh chia sẻ.

Từ góc nhìn của người trực tiếp giảng dạy, chị Khánh Linh, hiện đang dạy mỹ thuật tại Trường Tiểu học Mỹ Đình, nhận định chủ đề "Di sản trong mắt em" rất phù hợp với xu hướng dạy học mỹ thuật hiện nay khi lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích quan sát, cảm nhận và sáng tạo cá nhân thay vì vẽ theo mẫu có sẵn.

Chị Linh cho biết: “Tôi thường hướng dẫn học sinh tiếp cận di sản qua câu chuyện, ảnh, video và trải nghiệm thực tế, sau đó đặt câu hỏi gợi mở để các em tự tưởng tượng và thể hiện theo cảm nhận riêng. Cách này giúp hạn chế việc sao chép hình ảnh quen thuộc”.

Đồng thời giáo viên mỹ thuật Trường Tiểu học Mỹ Đình cũng nhấn mạnh ý nghĩa kết nối giữa mỹ thuật với giáo dục văn hóa – lịch sử: “Cuộc thi giúp học sinh hiểu rằng di sản không chỉ để vẽ mà còn để trân trọng và gìn giữ. Độ tuổi từ 4–15 là phù hợp, nhưng cần phân tầng rõ ràng: nhóm nhỏ (4–7 tuổi) tiếp cận qua hình ảnh, màu sắc và cảm xúc đơn giản; nhóm trung (8–11 tuổi) hiểu thêm ý nghĩa và câu chuyện; nhóm lớn (12–15 tuổi) có thể khai thác sâu hơn về giá trị văn hóa và sáng tạo ý tưởng riêng”.

Ths. Lê An Khanh (tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện đang giảng dạy tự do) cũng đồng tình rằng chủ đề này hoàn toàn phù hợp với định hướng dạy mỹ thuật hiện đại, coi di sản không chỉ là hình ảnh để sao chép mà là chất liệu để học sinh cảm nhận, kể chuyện và sáng tạo theo góc nhìn cá nhân.

“Khi hướng dẫn, tôi hạn chế đưa mẫu sẵn, thay vào đó khuyến khích các em kết hợp câu chuyện, ý nghĩa di sản với trải nghiệm và cảm xúc cá nhân. Nhờ vậy, tác phẩm của các em sẽ mang dấu ấn riêng”, chị Khanh cho biết.

Với thời gian nhận bài dự thi từ ngày 28/3 đến 4/5/2026 và lễ trao giải cùng triển lãm Top 60 dự kiến diễn ra ngày 10/5/2026 tại Hà Nội, cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Di sản trong mắt em” 2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều câu chuyện cảm xúc từ góc nhìn trong trẻo của các em thiếu nhi về di sản Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo phát động cuộc thi Di sản trong mắt em 2026:

Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Di sản trong mắt em” do Xưởng Nghệ thuật ART TREE phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, hướng tới việc khơi dậy tình yêu di sản và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa từ lứa tuổi nhỏ. Cuộc thi có sự đồng hành của Viện Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Truyền thống, Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, Tạp chí Ngày Nay; đồng thời nhận được bảo trợ truyền thông từ Trung tâm Điều phối các Hoạt động Sáng tạo Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.