Top 40 tranh thiếu nhi xuất sắc nhất về di sản được trưng bày tại Văn Miếu

(Ngày Nay) - Chiều 10/5, Lễ trao giải và Triển lãm cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Di sản trong mắt em 2026” đã diễn ra trong không khí sôi nổi, tràn đầy cảm xúc tại Hồ Văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là mùa đầu tiên của cuộc thi do Xưởng Nghệ thuật ART TREE phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ ngày 28/3 đến 4/5/2026, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận khoảng 900 tác phẩm dự thi, trong đó hơn 400 bức tranh chính thức lọt vào vòng xét giải. Các em thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trên mọi miền Tổ quốc – kể cả những em ở xa như TP.HCM, Đà Nẵng, Cà Mau... đã gửi về những sáng tạo đa dạng về chất liệu như màu sáp, màu nước, acrylic, phấn màu, giấy màu… Không sao chép máy móc, các em tự do thể hiện góc nhìn riêng về di sản, từ di tích vật thể đến di sản phi vật thể, từ kiến trúc cổ kính đến những giá trị đời thường gần gũi.

Chia sẻ tại lễ trao giải, PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện đơn vị đồng tổ chức, cho biết: “Thông qua cuộc thi, ban tổ chức đã khơi dậy và truyền cảm hứng kết nối giữa nghệ thuật và di sản. Tình yêu của các em thiếu nhi đối với di sản có thể bắt đầu chính từ hôm nay”. Ông bày tỏ kỳ vọng cuộc thi sẽ ngày càng mở rộng ra toàn quốc, trở thành sân chơi lớn với sức lan tỏa rộng rãi.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhấn mạnh: “Nhìn những bức tranh dự thi ‘Di sản trong mắt em’, chúng ta thấy rõ những góc nhìn riêng, rất đa dạng của các em từ Hà Nội đến nhiều địa phương khác trên khắp cả nước. Sự mới mẻ và phong phú về di sản là điều thực sự đáng mừng. Những kết quả này không thể đo lường bằng số lượng, bởi các em đã mang đến nguồn cảm xúc dạt dào cùng năng lượng tích cực cho những người đang làm công tác di sản”.

Ban giám khảo cuộc thi quy tụ những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực di sản, nghệ thuật và giáo dục sáng tạo, gồm PGS.TS. Trần Thị An – Trưởng Ban giám khảo, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội; cùng TS. Trần Hậu Yên Thế, ThS. Nguyễn Hoàng Minh và ThS. Bùi Hà Trang.

PGS.TS Trần Thị An cho biết, quá trình chấm thi diễn ra rất khắt khe, với việc lựa chọn nghiêm ngặt từ gần 500 bức tranh ban đầu xuống Top 100, rồi Top 40. “Các em thể hiện tình yêu di sản một cách hồn nhiên, bất ngờ ngay từ lứa tuổi mẫu giáo. Di sản trong tranh các em không chỉ là những di tích được ghi danh như Mỹ Sơn, Hội An hay Bài Chòi, mà còn là những giá trị đời thường, những di sản sống động trong cộng đồng – từ nghề làm giấy, chiếc máy khâu cổ đến cảnh uống trà đậm tình làng nghĩa xóm. Các em đã kể chuyện bằng màu sắc, đường nét ngây thơ nhưng giàu cảm xúc đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ".

Nhận định về cuộc thi, ThS. Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc Xưởng Nghệ thuật ART TREE, cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một cuộc thi chuyên sâu về di sản, trong thời gian rất gấp rút chỉ vỏn vẹn một tháng. Ban đầu, Ban tổ chức khá lo lắng vì trùng vào giai đoạn học kỳ, số lượng tranh gửi về chưa nhiều. Thế nhưng đến phút chót, hàng loạt tác phẩm đã dồn dập gửi về. Nhiều em ở TP.HCM, Đà Nẵng, Cà Mau… gửi muộn, thậm chí có phụ huynh từ Đà Nẵng đặt vé máy bay ra Hà Nội để dự lễ. Các bạn nhỏ đã nhìn di sản bằng một góc nhìn mới mẻ, sáng tạo và đáng yêu hơn cả những họa sĩ chuyên nghiệp. Chúng tôi mong muốn đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi cuộc thi kể chuyện di sản trên khắp ba miền, kể cả những cộng đồng yếu thế chưa từng được chú ý”.

Chung cuộc, Ban tổ chức Cuộc thi Di sản trong mắt em đã trao 7 giải chính thức gồm Giải Kim Cương, Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Dấu ấn Văn Miếu – Quốc Tử Giám (kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám), Giải Sứ giả di sản, Giải Nhà sáng tạo Hồng Hà và Giải Họa sĩ Kết nối di sản (Top 3 bình chọn cộng đồng). Top 40 tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội.

Qua mùa giải đầu tiên, “Di sản trong mắt em 2026” đã mở ra hành trình nuôi dưỡng tình yêu di sản từ lứa tuổi nhỏ, kết nối gia đình – nhà trường – cộng đồng và khẳng định giá trị giáo dục của nghệ thuật trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Lễ trao giải và Triển lãm cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Di sản trong mắt em 2026”:

Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Di sản trong mắt em” do Xưởng Nghệ thuật ART TREE phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, hướng tới việc khơi dậy tình yêu di sản và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa từ lứa tuổi nhỏ. Cuộc thi nhận được sự đồng hành của Viện Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Truyền thống, Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội và Tạp chí Ngày Nay; sự bảo trợ truyền thông từ Trung tâm Điều phối các Hoạt động Sáng tạo Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; cùng sự tài trợ của các đơn vị: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Kim cương), Trung tâm Nghệ thuật Leo Tài (Vàng), Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Cáp Quan và Phòng khám Gia đình Hà Nội F&P (Đồng).