Năm "lằn ranh đỏ" của Mỹ với Iran và cửa ngỏ cho giải pháp ngoại giao

(Ngày Nay) - Trong khi Mỹ cân nhắc các đòn tấn công mới, các trợ lý của Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn sẵn sàng theo đuổi một giải pháp ngoại giao với Iran.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 13/4 cho biết vào hôm 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không quan tâm việc Iran có quay lại bàn đàm phán hay không, sau khi các cuộc hòa đàm tại Islamabad (Pakistan) sụp đổ.

Chính quyền Trump cũng đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công quân sự hạn chế, bên cạnh kế hoạch phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran bắt đầu từ ngày 13/4, trong khi các quan chức Mỹ đưa ra 5 “lằn ranh đỏ” mà Tehran cần đáp ứng cho bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai.

“Tôi không quan tâm nếu họ quay lại hay không”

Phát biểu với các phóng viên trên đường băng tại Căn cứ Hỗn hợp Andrews sau khi trở về từ Florida, Tổng thống Trump được hỏi rằng ông sẽ chờ Iran trong bao lâu để cam kết tham gia vòng đàm phán thứ hai.

Nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Tôi không biết. Tôi không quan tâm liệu họ có quay lại hay không. Nếu họ không quay lại, tôi vẫn ổn”.

Tổng thống Trump mô tả vị thế quân sự của Iran là gần như đã bị đánh bại khi nói rằng: “Quân đội của họ đã không còn. Tên lửa của họ phần lớn đã cạn kiệt. Năng lực sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) phần lớn đã bị vô hiệu hóa”.

Ông Trump cũng cho biết Iran đã làm rõ trong các cuộc đàm phán tại Islamabad rằng họ vẫn theo đuổi vũ khí hạt nhân.

“Họ vẫn muốn điều đó, và họ đã nói rõ vào đêm hôm trước. Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn đang “được duy trì tốt”.

Mỹ cân nhắc các đòn tấn công mới vào Iran

Vào ngày 12/4, báo The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức và những người am hiểu tình hình, đưa tin rằng ông Trump và các cố vấn đang xem xét nối lại các cuộc tấn công quân sự hạn chế, cùng với việc phong tỏa eo biển Hormuz như một cách phá vỡ thế bế tắc.

Phát biểu trên Fox News từ khu nghỉ dưỡng golf Doral của mình tại Florida, ông Trump cho biết cơ sở hạ tầng của Iran có thể trở thành mục tiêu nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

“Tôi không muốn làm điều đó, nhưng đó là nước của họ, các nhà máy khử mặn, các nhà máy phát điện của họ - những mục tiêu rất dễ bị tấn công”, ông Trump nói.

Các quan chức cho biết việc nối lại một chiến dịch ném bom quy mô lớn được xem là ít khả năng hơn, do lo ngại về việc khu vực tiếp tục mất ổn định và việc Tổng thống Trump không thích các cuộc xung đột kéo dài.

Ông Trump cũng có thể tìm cách áp đặt một lệnh phong tỏa mang tính tạm thời hơn, đồng thời gây áp lực buộc các đồng minh phải đảm nhận trách nhiệm cho một nhiệm vụ hộ tống quân sự dài hạn qua eo biển.

Năm “lằn ranh đỏ” của Mỹ cho bất kỳ thỏa thuận nào với Iran

Các quan chức Mỹ đã nêu ra các điều kiện của ông Trump để nối lại đàm phán, gồm: Iran phải mở hoàn toàn eo biển Hormuz, không thu phí; chấm dứt mọi hoạt động làm giàu uranium và tháo dỡ các cơ sở làm giàu; bàn giao lượng uranium làm giàu ở mức cao; chấp nhận một khuôn khổ an ninh rộng hơn, bao gồm các đồng minh trong khu vực; chấm dứt tài trợ cho các lực lượng gồm Hezbollah và lực lượng Houthi ở Yemen.

Tổng thống Trump vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết ông Trump đã ra lệnh phong tỏa hải quân, đồng thời vẫn để ngỏ các lựa chọn khác.

“Bất kỳ ai nói với The Wall Street Journal rằng họ biết Tổng thống Trump sẽ làm gì tiếp theo đều chỉ là suy đoán”, bà Wales nói.

Các trợ lý của ông Trump cho biết ông vẫn sẵn sàng theo đuổi một giải pháp ngoại giao, ngay cả khi ông đe dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Một thành viên cấp cao của phái đoàn Iran, Reza Amiri Moghadam, viết trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán tại Islamabad “đã đặt nền móng cho một tiến trình ngoại giao mà, nếu niềm tin và ý chí được củng cố, có thể tạo ra một khuôn khổ bền vững phục vụ lợi ích của tất cả các bên”.