Ông Trump để ngỏ khả năng thăm Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 13/2 cho biết ông dự định sẽ thực hiện chuyến thăm Venezuela trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hiện nay giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas là “rất tốt.”

Theo Tổng thống Trump, thời điểm cụ thể cho chuyến thăm chưa được quyết định.

Ông cho biết các công ty dầu khí lớn của Mỹ đang tham gia khai thác và tiếp thị dầu của Venezuela, với nguồn thu được phân bổ theo thỏa thuận giữa hai bên.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn của NBC News, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela sẽ không còn được chuyển vào tài khoản tại Qatar nữa, mà sẽ được gửi trực tiếp vào một tài khoản tại Bộ Tài chính Mỹ.

Trước đây, một tài khoản tại Qatar do Chính phủ Mỹ kiểm soát được sử dụng để nhận tiền bán dầu rồi sau đó chuyển về Venezuela, nhưng nay cơ chế này đã thay đổi.

Ban đầu Mỹ gửi 500 triệu USD tiền bán dầu vào tài khoản tại Qatar vì lo ngại các chủ nợ của Venezuela có thể tìm cách phong tỏa tài sản trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối diện với các yêu cầu bồi thường lên đến hàng chục tỷ USD do vỡ nợ và quốc hữu hóa tài sản của các công ty năng lượng.

Ông Wright cho biết dầu Venezuela được bán cho các nhà máy lọc dầu tại Mỹ và châu Âu, hiện doanh thu đã vượt hơn 1 tỷ USD và các thỏa thuận ngắn hạn sắp tới có thể mang lại thêm khoảng 5 tỷ USD trong những tháng tới.