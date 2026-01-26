Pháp đẩy nhanh dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

(Ngày Nay) - Trước lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, Tổng thống Pháp Macron kêu gọi Quốc hội sớm thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng số, dự kiến áp dụng từ tháng Chín tới.

Ngày 24/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu chính phủ nước này đẩy nhanh quy trình pháp lý để lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội sớm có hiệu lực từ tháng Chín, thời điểm bắt đầu năm học mới.

Trong một đoạn video được đài truyền hình BFM-TV công bố, ông Macron cho biết đã yêu cầu chính phủ đẩy nhanh quy trình để dự luật được Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất.

Ông Macron nhấn mạnh: “Bộ não của trẻ em và thiếu niên không phải là mặt hàng để kinh doanh," đồng thời cho rằng không nền tảng hay thuật toán nào được phép kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của trẻ em và thiếu niên.

Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố nước này sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và sẽ cấm hoàn toàn điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông.

Ông tin rằng đây là quy tắc rõ ràng đối với học sinh, gia đình và giáo viên, đồng thời bày tỏ quyết tâm thực hiện kế hoạch này.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết video trên được gửi tới Nghị sĩ Laure Miller, người bảo trợ cho dự luật theo kế hoạch được đưa ra thảo luận trong phiên họp công khai ngày 26/1.

Theo số liệu của cơ quan y tế Pháp, 50% thiếu niên tại nước này sử dụng điện thoại thông minh từ 2-5 tiếng/ngày.

Báo cáo công bố vào tháng 12/2025 cũng cho thấy 90% trẻ em từ 12-17 tuổi truy cập Internet hằng ngày qua điện thoại, trong đó 58% sử dụng thiết bị thông minh chủ yếu để vào mạng xã hội.

Báo cáo cũng chỉ ra hàng loạt tác động tiêu cực do sử dụng mạng xã hội, trong đó có thiếu tự tin, tiếp xúc các nội dung cổ súy hành vi nguy hiểm như tự làm hại bản thân, sử dụng ma túy và tự tử.

Một số gia đình tại Pháp đã khởi kiện TikTok vì cho rằng nội dung độc hại trên nền tảng này có liên quan đến các vụ tự tử của trẻ vị thành niên.

Tổng thống Macron đưa ra tuyên bố trên vài ngày sau khi Thượng viện Anh bỏ phiếu thông qua đề xuất cấm người dùng dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, qua đó gia tăng sức ép đối với chính phủ nước này trong việc ban hành một lệnh cấm.

Tại Australia, người dùng dưới 16 tuổi đã bị cấm sử dụng các nền tảng mạng xã hội kể từ ngày 10/12/2025. Kể từ đó, các công ty công nghệ đã chặn quyền truy cập của ít nhất 4,7 triệu tài khoản được xác định là của trẻ em.