Pháp điều tra ca trẻ sơ sinh tử vong liên quan sữa bột Nestlé

(Ngày Nay) - Các cơ quan y tế Pháp đã mở cuộc điều tra dịch tễ và an toàn thực phẩm sau khi ghi nhận trường hợp 1 trẻ sơ sinh tử vong, từng sử dụng sữa bột trẻ em do tập đoàn Nestlé sản xuất. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa tiến hành thu hồi quy mô lớn nhiều lô sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại hàng chục quốc gia.

Theo Trung tâm xử lý khủng hoảng y tế thuộc Bộ Y tế Pháp, hiện mới chỉ có báo cáo liên quan đến trường hợp tử vong của 1 trẻ sơ sinh được chuyển tới Tổng cục Y tế. Đây được coi là một tình huống nghiêm trọng, đòi hỏi phải tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng, đến thời điểm này, chưa thể xác lập mối liên quan trực tiếp giữa sản phẩm sữa bột và nguyên nhân tử vong.

Trao đổi với truyền thông, chi nhánh Nestlé tại Pháp cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp bệnh lý hay tử vong nào được xác nhận là có liên quan đến việc tiêu thụ sữa bột trẻ em của hãng.

Trước đó, trong nhiều tuần qua, Nestlé đã triển khai chiến dịch thu hồi quy mô lớn đối với các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em mang các nhãn hiệu Guigoz và Nidal, do nguy cơ chứa vi khuẩn có thể gây rối loạn tiêu hóa, trong một số trường hợp dẫn tới biến chứng nghiêm trọng. Tổng giám đốc tập đoàn Philipp Navratil đã công khai xin lỗi người tiêu dùng, đồng thời cho biết nguyên nhân xuất phát từ một nguyên liệu đầu vào do nhà cung cấp cung ứng.

Các đợt thu hồi chủ yếu ảnh hưởng tới nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Italy, đồng thời mở rộng sang một số thị trường lớn khác như Trung Quốc và Brazil. Lãnh đạo Nestlé khẳng định cho đến nay chưa có ca bệnh nào được xác nhận là do các sản phẩm bị thu hồi gây ra, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp mang tính “phòng ngừa”.

Tại Pháp, Bộ Y tế khuyến cáo các gia đình có trẻ đã sử dụng các sản phẩm sữa bột thuộc diện thu hồi, nếu xuất hiện triệu chứng như tiêu chảy hoặc nôn mửa, cần nhanh chóng đưa trẻ đi khám để được tư vấn và theo dõi y tế.