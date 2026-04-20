Pháp tiến hành “đại tu” hệ thống giao thông vùng thủ đô

(Ngày Nay) - Khu vực Paris và vùng thủ đô Île-de-France của nước Pháp sẽ trở thành “đại công trường” vào mùa Hè tới khi hàng loạt dự án nâng cấp giao thông quy mô lớn, với tổng ngân sách gần 4 tỷ euro.
Nhà ga Gare du Nord.

Khu vực Paris và vùng thủ đô Île-de-France của nước Pháp sẽ trở thành “đại công trường” vào mùa Hè tới khi hàng loạt dự án nâng cấp giao thông quy mô lớn, với tổng ngân sách gần 4 tỷ euro (khoảng 4,32 tỷ USD), được triển khai đồng loạt nhằm hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới vận tải công cộng.

Cơ quan quản lý giao thông vùng thủ đô Île-de-France Mobilités (IDFM) cho biết các công trình này được thiết kế để “hiện đại hóa, tái tạo và phát triển” hệ thống tàu điện ngầm metro, tàu nhanh ngoại ô RER, tàu hỏa và tàu điện mặt đất (tramway), đồng thời chuẩn bị kết nối với mạng lưới Grand Paris Express gồm các tuyến mới 15, 16, 17 và 18.

Tại nội đô Paris, nhiều tuyến metro chủ chốt sẽ bị gián đoạn nhiều tuần, bao gồm các tuyến số 4, số 8 và số 12. Đáng chú ý, tuyến 13 – một trong những tuyến tàu điện ngầm đông đúc bậc nhất tại vùng thủ đô của nước Pháp – sẽ bị gián đoạn nhiều đợt để phục vụ kế hoạch tự động hóa.

Hệ thống tàu nhanh ngoại ô RER cũng chịu tác động mạnh, với kế hoạch đóng cửa và bỏ phục vụ nhiều ga của tuyến A từ 2 tuần đến 2 tháng do cải tạo.

Tuyến B cũng sẽ có nhiều đợt gián đoạn hơn 1 tháng để thay mới thiết bị đường ray và nền đường.

Tuyến C sẽ tiến hành nhiều hạng mục lớn như thay ray, nâng cấp hệ thống điện và lắp đặt thiết bị chống ngập.

Một trong những dự án trọng điểm của IDFM là thay mới ghi và hệ thống đường ray tại các ga ngầm lớn như Gare du Nord (nhà ga lớn nhất châu Âu) và Gare de Lyon (trung tâm TGV đi miền Nam nước Pháp và quốc tế), trong suốt hơn 1 tháng.

Đặc biệt, ga Gare de Lyon sẽ đóng cửa hoàn toàn vào cuối tháng 4 đầu tháng 5, buộc các chuyến tàu cao tốc TGV phải chuyển hướng sang ga khác.

Trên mạng lưới tàu ngoại ô RER, IDFM sẽ tiến hành thay mới hơn 20 km đường ray trên tuyến P, khiến nhiều đoạn lần lượt phải đóng cửa trong tháng 7 và tháng 8.

Các tuyến tramway cũng không nằm ngoài kế hoạch, trong đó tuyến T1 sẽ ngừng hoạt động 3 tháng trên một số đoạn, trong khi tuyến T2 cũng đóng cửa một đoạn trong 40 ngày.

Trước quy mô gián đoạn chưa từng có, gây nhiều xáo trộn đối với sinh hoạt và đi lại của hàng triệu người dân và du khách này, giới chức vùng thủ đô nước Pháp khuyến nghị người dân ưu tiên làm việc từ xa, tránh giờ cao điểm, sử dụng xe đạp hoặc đi bộ cho quãng đường ngắn, đồng thời chủ động lên kế hoạch di chuyển.

