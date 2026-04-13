Phi hành đoàn Artemis II nhớ lại khoảnh khắc kỳ diệu khi Trái Đất biến mất

(Ngày Nay) - Một bức ảnh Trái Đất dần biến mất tuyệt đẹp từ Artemis II gợi nhớ đến cảnh Trái Đất mọc trong sứ mệnh Apollo 8, đánh dấu sự trở lại của nhân loại vào không gian sâu thẳm và sự khởi đầu của một kỷ nguyên khám phá mới.

Bức ảnh ấn tượng này cho thấy một Trái Đất hình lưỡi liềm khuất sau rìa gồ ghề của Mặt Trăng. Cảnh "Trái Đất lặn" này đã được phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II của NASA chứng kiến ​​và có thể nói là điểm nhấn của sứ mệnh đầu tiên bay quanh Mặt Trăng kể từ năm 1972. Vài khoảnh khắc sau khi bức ảnh này được chụp, tàu vũ trụ Orion đã bay qua phía sau Mặt Trăng, bắt đầu khoảng thời gian mất liên lạc 31 phút với Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh ở Houston, Texas.

Phía trước là bề mặt Mặt Trăng được xác định rõ nét, đồng thời ở phía sau, Trái Đất lơ lửng trong không gian với Úc và Châu Đại Dương được chiếu sáng bởi ánh sáng ban ngày trong khi phần còn lại chìm vào bóng đêm. Đó là một cảnh tượng khiến phi hành đoàn xúc động.

"Tôi thực sự đang nổi da gà ngay lúc này, chỉ nghĩ về nó thôi lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi rồi. Thật kỳ diệu khi được chứng kiến ​​hành tinh quê hương mình khuất sau mặt trăng. Bạn có thể nhìn thấy bầu khí quyển. Bạn có thể thấy địa hình trên mặt trăng được chiếu lên Trái đất… Đó là một cảnh tượng không thể tin được”, Chỉ huy Reid Wiseman nói từ khoang tàu Orion trong một cuộc họp báo trực tiếp.

Hình ảnh này chắc chắn gợi lên sự so sánh với hình ảnh Trái đất mọc lên được chụp trong sứ mệnh Apollo 8 vào đêm Giáng sinh năm 1968 — sứ mệnh đưa ba người bay vòng quanh mặt trăng lần đầu tiên. Bức ảnh đó được chụp bởi phi công Bill Anders đã cho thấy Trái đất là một thế giới mong manh, hữu hạn lơ lửng trong bóng tối — một góc nhìn được cho là đã góp phần thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường hiện đại.

Phi hành đoàn của Artemis II sau đó đã chụp được hình ảnh Trái đất mọc lên của riêng họ, nhưng chính hình ảnh Trái đất lặn xuống ban đầu đó cũng được chụp từ xa hơn một chút, cận cảnh và góc rộng đã ảnh hưởng sâu sắc đến Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên gia sứ mệnh Christina Koch và phi hành gia Cơ quan Vũ trụ Canada Jeremy Hansen.

“Bốn chúng tôi đã dành một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh quy lá phong mà Jeremy mang đến. Cả nhóm dành khoảng ba hoặc bốn phút để suy ngẫm về vị trí của mình rồi sau đó lại quay trở lại với công việc khoa học”, Wiseman nói.

Hình ảnh Trái Đất mọc lên ban đầu đã thông báo về sự xuất hiện của nhân loại trên mặt trăng. Nó bất ngờ và được tạo ra một cách ngẫu hứng. Hình ảnh Trái Đất lặn xuống thì được lên kế hoạch trước và báo hiệu sự trở lại của nhân loại lên mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ.