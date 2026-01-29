Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah

(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác trước những báo cáo về sự lây lan của virus Nipah ở nước ngoài, đồng thời trấn an công chúng rằng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của virus.
Thông báo của Bộ Y tế Philippines cho biết những trường hợp nhiễm virus Nipah ở người tại Tây Bengal, Ấn Độ đang được cảnh báo toàn cầu song chưa có khuyến nghị quốc tế nào về việc hạn chế đi lại. Theo đó, cơ quan này cho biết vẫn tiếp tục thực thi các biện pháp sàng lọc biên giới chủ động để bảo vệ người dân khỏi sự xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm. Các biện pháp này bao gồm khai báo sức khỏe trực tuyến trước khi đi du lịch, quét thân nhiệt khi đến và giám sát tình hình du khách tại các cửa khẩu.
Bộ Y tế Philippines cũng nhấn mạnh rằng virus Nipah không phải là virus mới ở nước này. Từ năm 2014, virus này đã được phát hiện ở miền Nam Philippines, với 17 trường hợp mắc bệnh. Sau đó, không phát hiện thêm trường hợp nhiễm virus Nipah nào ở Philippines..
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh.
(Ngày Nay) - Tết Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa, mang theo không khí sum vầy, những cành đào thắm đỏ và niềm vui nhìn lại một năm đầy dấu ấn. Trong dòng chảy rực rỡ của thể thao Việt Nam năm 2025, tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025 tại Thái Lan) chính là "món quà" ý nghĩa nhất, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ game thủ nữ.
(Ngày Nay) - Chiều 28/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp ông Vương Thụy Kiệt, nguyên Phó Thủ tướng Singapore, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Singapore đang trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Tập đoàn thương mại điện tử Amazon công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 16.000 nhân sự thuộc khối văn phòng. Đây là động thái mạnh nhất của "đại gia" thương mại điện tử nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà và tái cơ cấu nguồn lực trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
(Ngày Nay) - Sáng ngày 28/01, buổi ra mắt cuốn sách Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu diễn ra trong khung giờ làm việc nhưng khán phòng vẫn kín chỗ. Đồng nghiệp, học trò, bạn bè và nhiều độc giả quen thuộc có mặt từ sớm, tạo nên một không khí thân tình, gần gũi, đúng với tinh thần mà cuốn sách và tác giả luôn hướng tới.
(Ngày Nay) - Một nhóm các nhà thiên văn học Australia đã xác định một ứng viên hành tinh có kích cỡ như Trái Đất, nằm cách Trái Đất khoảng 150 năm ánh sáng và được đánh giá là “có khả năng tồn tại sự sống.”
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.
(Ngày Nay) - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Thủ đô đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch ở phân khúc trung và cao cấp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.