Phim “Người giữ hồn di sản” về cuộc đời của Giáo sư Tiến sĩ Nghệ sĩ Chu Bảo Quế đoạt giải Bông sen vàng 2025

(Ngày Nay) - Hình tượng trung tâm của Người giữ hồn di sản là Giáo sư Tiến sĩ Nghệ sĩ (GS.TS.NS.) Chu Bảo Quế , người cả đời gắn bó với dân ca Quan họ. Sự tận hiến của ông chính là lý do quan trọng nhất khiến bộ phim tài liệu này được Hội đồng nghệ thuật Liên hoan phim Việt Nam 2025 đánh giá cao và trao Bông sen vàng cho hạng mục phim tài liệu.
Cảnh phục dựng về tuổi thơ của GS.TS.NS. Chu Bảo Quế. Ảnh: NSX
Trong phác họa của ê kíp, GS.TS.NS. Chu Bảo Quế hiện lên giản dị và kiên định. Sinh ra trong thiếu thốn, không được đào tạo bài bản, ông tự học từng câu hát, tự ghi chép từng làn điệu cổ và tự rèn luyện giọng hát. Hành trình bền bỉ ấy khiến ông trở thành một trong những nghệ sĩ – nhà nghiên cứu quan trọng nhất của Quan họ Bắc Ninh.

Bộ phim theo sát ông trong nhiều không gian khác nhau, từ căn phòng nhỏ nơi ông cẩn trọng lật từng trang tư liệu cũ đến những buổi truyền dạy cho lớp trẻ hay những chuyến giao lưu văn hóa ở nước ngoài. Những thước phim này giúp khán giả hiểu rõ hơn vì sao một con người âm thầm như vậy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống di sản.

Thay vì tạo ra xung đột kịch tính, đạo diễn Lê Thanh Lịch và Đặng Minh Hùng đã để câu chuyện tự dẫn dắt bằng những khoảnh khắc đời thường của nhân vật. Chính nhịp điệu ấy tạo nên sự tin cậy, khiến người xem hiểu rằng di sản không chỉ tồn tại trong lễ hội hay sân khấu mà sống trong từng hơi thở của những người nghệ nhân.

Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Lê Thanh Lịch cho biết ê kíp đã đối diện nhiều thử thách như thiếu tư liệu, thời tiết khắc nghiệt, di chuyển phức tạp. Tuy vậy, chính các yếu tố ấy khiến bộ phim đạt độ chân thực cao hơn, giữ lại được tinh thần của quá trình nghiên cứu và gìn giữ di sản.

Hội đồng nghệ thuật Liên hoan phim Việt Nam 2025 đánh giá Người giữ hồn di sản là tác phẩm có khả năng nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản. Bộ phim được khen ngợi vì chiều sâu văn hóa, sự chỉn chu trong cấu trúc và khả năng chạm đến cảm xúc người xem.

Ê-kíp “Người giữ hồn di sản” nhận giải Bông sen vàng. Ảnh: BTC

Đạo diễn Lê Thanh Lịch thừa nhận điều khiến ông day dứt nhất chính là sự hy sinh lặng thầm của GS.TS.NS. Chu Bảo Quế. Cả ê kíp coi bộ phim như lời tri ân gửi tới người nghệ sĩ ấy và những con người giữ lửa âm thầm khác của văn hóa Việt Nam. Bông sen vàng vì thế không chỉ là giải thưởng mà còn là dấu mốc khẳng định giá trị của cách làm phim dựa vào chiều sâu di sản.

Thành công của bộ phim cũng góp phần ghi nhận hướng đi của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, nơi nhiều năm theo đuổi đề tài văn hóa với sự ổn định và kiên trì. Đơn vị này ngày càng khẳng định vị thế trong dòng phim tài liệu với các tác phẩm lấy con người làm trọng tâm và tôn trọng tính chân thực của đời sống văn hóa.

Mai Sơn
