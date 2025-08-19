Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam

(Ngày Nay) - Chiều 18/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam Márcio Honaiser và Đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn Brazil đã luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập trước đây; cho rằng, chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ - Latinh với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,98 tỷ USD (tăng 12,2% so với năm 2023). Đầu tư từ Brazil vào Việt Nam chủ yếu trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ và hoạt động chuyên môn khoa học...

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu giữa các thế hệ trẻ để tiếp nối truyền thống ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brazil và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, đưa kết quả của cuộc hội đàm giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị đi vào cuộc sống, là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ nghị viện giữa hai nước nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dành thời gian tiếp và chia sẻ các kết quả hội đàm giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam Márcio Honaiser nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ chính trị, ngoại giao của hai nước phát triển tích cực và tin cậy, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao. Các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân cũng được tổ chức sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1989 - 2024), góp phần củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước, đặc biệt là thương mại, còn nhiều triển vọng để phát triển trong thời gian tới; đồng thời khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của các Đoàn cấp cao Brazil, qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược của hai nước.

