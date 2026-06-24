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Phối hợp tích cực chuẩn bị các hoạt động đối ngoại cấp cao song phương giữa Việt Nam – New Zealand

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 23/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.
Phối hợp tích cực chuẩn bị các hoạt động đối ngoại cấp cao song phương giữa Việt Nam – New Zealand

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Đại sứ và Đại sứ quán New Zealand với Bộ Ngoại giao Việt Nam thời gian qua; cảm ơn New Zealand đã cử đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) vừa qua và ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Thứ trưởng khẳng định quan hệ Việt Nam - New Zealand đang phát triển tốt đẹp, ngày càng thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy khai thác hiệu quả các thế mạnh hợp tác sẵn có về giáo dục, nông nghiệp, thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân; phối hợp tích cực chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao song phương giữa hai nước trong thời gian tới, tạo xung lực mới cho quan hệ.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đề nghị đưa hợp tác khoa học công nghệ hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa, góp phần vào việc củng cố tự cường công nghệ và kinh tế của mỗi nước, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam như nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đại sứ Caroline Beresford khẳng định New Zealand coi trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao nhằm khai thác các tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Nhấn mạnh New Zealand có thế mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, Chính phủ số, y tế số, giáo dục trực tuyến, công nghệ vũ trụ…, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam quan tâm, góp phần làm mới các nội dung hợp tác phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Hai bên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và New Zealand tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, CPTPP, APEC, hợp tác tiểu vùng. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng New Zealand thúc đẩy quan hệ ASEAN - New Zealand đi vào thực chất, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc mừng năm mới tới Đại sứ Caroline Beresford và toàn thể cán bộ Đại sứ quán New Zealand nhân dịp Tết cổ truyền Matariki; chúc Đại sứ tiếp tục có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

PV
Việt Nam New Zealand đối ngoại

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