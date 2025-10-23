Photo Hanoi’25 - nhịp cầu kết nối sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế

(Ngày Nay) - Chiều 22/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức Họp báo về sự kiện Photo Hanoi’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế.

Photo Hanoi ‘25 hay lễ hội nhiếp ảnh Hà Nội năm 2025 sẽ kéo dài từ ngày 1đến 30/11. Đây là lần thứ ba biennale (sự kiện tổ chức hai năm một lần) này được tổ chức, đánh dấu quy mô tăng đáng kể so với các mùa trước.

Theo thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo về chương trình ngày 22/10, Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội và Viện Pháp tại Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện lễ hội nhiếp ảnh trên, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng mạng lưới các đối tác trong và ngoài nước đồng hành.

Theo đó Photo Hanoi ‘25 sẽ có sự tham gia của 170 nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia từ 21 quốc gia cùng 25 tổ chức chuyên môn đồng hành. Số lượng nghệ sỹ năm nay tăng đáng kể so với con số 100 tại Photo Hanoi ‘23.

Trong vòng một tháng, công chúng sẽ được thưởng lãm 22 triển lãm ảnh cá nhân và nhóm, cùng 29 sự kiện bên lề gồm hội thảo, workshop, tour nghệ thuật (art tour), ra mắt sách, chiếu phim đến portfolio review (tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nhiếp ảnh).

Sự kiện là dịp để nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế có cơ hội trưng bày các tác phẩm đặc sắc của mình, chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm về phương thức sáng tạo độc đáo và phong phú.

Du khách sẽ được thực hành nhiếp ảnh thủ công, chụp ảnh bằng máy kiểu cổ, khám phá kỹ thuật bảng ướt từ thế kỷ 19 (wet plate), workshop in ảnh lumen, làm sách ảnh thủ công…

Những nơi diễn ra sự kiện đều là không gian văn hóa nổi bật tại Hà Nội như Trung tâm văn hoá và nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hội quán Quảng Đông cũ), 40 Lãn Ông (Hội quán Phúc Kiến cũ), nhà Pháp cổ 49 Trần Hưng Đạo, Viện Pháp Việt Nam, Japan Foundation, không gian văn hóa Italy - Casa Italia, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Complex 01, Long Bien Art Space, Matca, Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng…

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - bà Bạch Liên Hương nhận định sự kiện là sự chung tay, cộng hưởng và kết nối của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước với mong muốn mang nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng yêu mến nghệ thuật Nhiếp ảnh, nhân dân và du khách.

Sự kiện Photo Hanoi được kỳ vọng không chỉ góp phần quảng bá, xúc tiến hình ảnh, thương hiệu về văn hoá-du lịch Thủ đô, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các sáng kiến văn hoá trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam trích nhận định của một nghệ sỹ nổi tiếng: “Nhiếp ảnh đan xen với vạn vật, nhiếp ảnh dẫn lối đến vạn vật” và khẳng định đây cũng chính là tinh thần của chương trình năm nay.

Ông hy vọng với nỗ lực vượt bậc của tất cả các đội ngũ Việt Nam và quốc tế, Photo Hanoi sẽ khẳng định vị thế của mình là một trong những liên hoan nhiếp ảnh quốc tế lớn - bên cạnh Les Rencontres d’Arles, Paris Photo, và Visa pour l’Image tại Pháp, đồng thời khẳng định bản sắc riêng của mình, bắt nguồn từ sức sáng tạo của Việt Nam và tinh thần cởi mở với thế giới.

Một số sự kiện nổi bật như triển lãm Phong cảnh dọc được đặt xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, triển lãm ảnh về kỳ thi Hương cuối thế kỷ 19 trên tường di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám và triển lãm về hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn 1970-1980 trên tường xung quanh Đại sứ quán Pháp…