PVcomBank trao tặng xe máy hỗ trợ giáo viên Trường Mầm non 1-6, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì giáo dục Thủ đô

(Ngày Nay) - Nhằm góp phần hỗ trợ đội ngũ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội đối với lĩnh vực giáo dục, ngày 09/04/2026, PVcomBank đã tổ chức chương trình trao tặng xe máy cho giáo viên Trường Mầm non 1-6 (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng giáo dục Thủ đô.

Theo đó, PVcomBank đã trao tặng 01 xe máy Honda Vision 2025 (bản cao cấp) tới cô giáo Trần Thị Thúy Phương, là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Trường Mầm non 1-6, góp phần hỗ trợ phương tiện đi lại, giúp giáo viên thuận tiện hơn trong công tác giảng dạy cũng như cuộc sống hàng ngày. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàn Kiếm, đại diện nhà trường và các bên liên quan.Đại diện PVcomBank cho biết, giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực được Ngân hàng quan tâm trong các hoạt động an sinh xã hội. Việc trao tặng phương tiện đi lại lần này không chỉ nhằm hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên mà còn thể hiện sự đồng hành lâu dài của PVcomBank với cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ những người đang ngày ngày đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

“PVcomBank mong muốn góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thầy cô trong quá trình giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồng thời, thông qua hoạt động này, Ngân hàng cũng hy vọng lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng tới cán bộ nhân viên, khách hàng và xã hội”, Bà Nguyễn Thanh Huyền - Giám đốc Ban MarCom, đại diện PVcomBank chia sẻ.

Chia sẻ về món quà ý nghĩa nhận được, cô giáo Trần Thị Thúy Phương bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của PVcomBank và Phường Hoàn Kiếm, đồng thời cho biết sự hỗ trợ thiết thực này sẽ giúp cô giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Chương trình trao tặng xe máy cho giáo viên Trường Mầm non 1-6 là một trong những hoạt động cụ thể của PVcomBank nhằm lan tỏa thông điệp “PVcomBank đồng hành cùng giáo dục Thủ đô” và “Tiếp sức đến trường - Lan tỏa yêu thương”. Qua chương trình này, PVcomBank tiếp tục khẳng định hình ảnh một ngân hàng luôn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng, góp phần xây dựng những giá trị bền vững cho xã hội.