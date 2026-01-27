Quan hệ hợp tác Việt Nam và Liên minh châu Âu đang bước vào kỷ nguyên mới

Chủ tịch nước: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ (Ngày Nay) - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi.

Trường đại học cho sinh viên ở nhà ăn Tết gần 2 tháng, nhận trông xe miễn phí (Ngày Nay) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các trường đại học đã linh hoạt chuyển đổi hình thức từ học trực tiếp sang trực tuyến, tổ chức trông xe miễn phí.

Chưa ghi nhận ca mắc virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát (Ngày Nay) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến ngày 26/1/2026, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.

Tranh cãi nội khối EU quanh lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga (Ngày Nay) - Theo Kyiv Independent, Hungary và Slovakia ngày 26/1 tuyên bố sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) tại Tòa án Công lý châu Âu, nhằm phản đối kế hoạch REPowerEU cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga, trong bối cảnh EU vừa chính thức thông qua lệnh cấm mang tính ràng buộc pháp lý đối với khí đốt Nga từ nay đến năm 2027.

Tương lai chủ quyền AI trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu (Ngày Nay) - Theo Euronews ngày 24/1, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những chủ đề trung tâm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos năm nay, bên cạnh các vấn đề địa chính trị đang chi phối nghị trình toàn cầu.

Hợp tác Việt Nam và khu vực châu Âu trong năm 2025: Vươn lên tầm cao mới (Ngày Nay) - Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng với tiêu đề: “Hợp tác Việt Nam và khu vực châu Âu trong năm 2025: Vươn lên tầm cao mới.”

Bão tuyết lịch sử tại Mỹ: Cú sốc toàn diện từ kinh tế đến hạ tầng (Ngày Nay) - Cơn bão tuyết lịch sử tại Mỹ ảnh hưởng đến hơn 40 bang, gây mất điện, tắc nghẽn giao thông và thiệt hại kinh tế nặng nề, dự báo còn kéo dài.

TP Hồ Chí Minh tuyển bổ sung hơn 1.400 giáo viên (Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh triển khai đợt tuyển dụng bổ sung hơn 1.400 giáo viên cho năm học 2025 - 2026, tập trung vào các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Cảnh báo rủi ro từ các dịch vụ làm đẹp cấp tốc dịp Tết (Ngày Nay) - Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp gia tăng kéo theo số ca tai biến thẩm mỹ cũng tăng. Tâm lý nôn nóng muốn “đẹp nhanh” khiến không ít người lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, sử dụng sản phẩm kém chất lượng, dẫn đến nhiều trường hợp biến chứng nặng, phải nhập viện điều trị.