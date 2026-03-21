Quan hệ Việt - Lào - Đồng hành trong mọi giai đoạn lịch sử

(Ngày Nay) - Nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2026), ngày 20/3, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trân trọng chuyển Điện mừng, lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong đã tiếp Đại sứ, đoàn đại biểu và trân trọng tiếp nhận Điện mừng cùng lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc mừng nhân sự kiện trọng đại này.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh trong suốt chặng đường lịch sử 71 năm qua, Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân Lào giành được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay. Những thành tựu đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào và luôn sát cánh, đồng hành và dành sự ủng hộ cao nhất đối với Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong quá trình triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng khi thấy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ đặc biệt là bước phát triển quan trọng, phản ánh tầm cao mới của quan hệ song phương, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam từ trước đến nay.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đã thông tin tới Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam; nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam, là dịp để nhân dân Việt Nam phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn, bầu ra những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounleua Phandanouvong phát biểu bày tỏ cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện, thư, lẵng hoa chúc mừng; cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã có những lời nói tốt đẹp về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong suốt 71 năm qua; khẳng định những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được luôn có sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và hiệu quả, kịp thời của nhân dân Việt Nam anh em.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounleua Phandanouvong chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã liên tục phát triển và không ngừng đơm hoa kết trái.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan về quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian gần đây; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ, mang lại lợi ích thực sự cho người dân hai nước Việt Nam - Lào.