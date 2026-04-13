Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Phát triển với động lực và không gian hợp tác mới

Phê chuẩn 40 Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI của 28 tỉnh (Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành 41 Nghị quyết phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI của 28 tỉnh.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam (Ngày Nay) - Chiều 12/4/2026, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/4/2026 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Nhiều nước thất vọng về kết quả đàm phán Mỹ - Iran (Ngày Nay) - Các quan chức Anh và Australia đã bày tỏ thất vọng về kết quả đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan).

Nghị quyết 80 khuyến khích phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại (Ngày Nay) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy: từ bảo tồn sang phát huy, từ giữ gìn sang khai thác sáng tạo, đưa di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại.

Hơn 130 di sản văn hóa Iran bị hư hại sau các cuộc không kích Mỹ - Israel (Ngày Nay) - Hơn 130 di sản tại Iran bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, làm dấy lên lo ngại về tổn thất văn hóa không thể phục hồi.

Ai giành được ưu thế, ai mất ảnh hưởng trong cuộc chiến ở Trung Đông? (Ngày Nay) - Sau 40 ngày giao tranh, mỗi bên đều có lợi thế riêng nhưng cũng chịu tổn thất lớn, trong khi Nga và Trung Quốc nổi lên như những bên hưởng lợi gián tiếp.

Thí sinh lưu ý trong quá trình đăng ký dự thi vào lớp 10 Hà Nội (Ngày Nay) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 10 đến hết 17/4 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Trong khoảng thời gian này thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng.

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo, tạo cơ chế để cấc viện nghiên cứu, doanh nghiệp phát triển (Ngày Nay) - Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh An Giang công bố danh mục các “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026, nhằm định hướng nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Hải phòng (Ngày Nay) - Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam.