(Ngày Nay) - Tối 27/1, ca sĩ Minh Sang ra mắt ca khúc “Việt Nam mùa Xuân mới”, hòa giọng cùng Duyên Quỳnh, đánh dấu sự tái ngộ của cặp đôi quán quân “Tỏa sáng sao đôi” sau 4 năm.
Minh Sang và Duyên Quỳnh là 2 giọng ca nổi bật ở dòng nhạc truyền thống, cách mạng, cổ động tuổi trẻ của TPHCM - Ảnh: NVCC
Minh Sang và Duyên Quỳnh là 2 giọng ca nổi bật ở dòng nhạc truyền thống, cách mạng, cổ động tuổi trẻ của TPHCM - Ảnh: NVCC

Việt Nam mùa Xuân mới là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, được viết riêng cho kế hoạch phát hành chuỗi sản phẩm về tuổi trẻ của ca sĩ Minh Sang.

Việt Nam mùa Xuân mới có tinh thần rock điện tử trẻ trung, mạnh mẽ và giàu năng lượng. Sự thôi thúc của tiết tấu, sự tăng tiến của giai điệu tạo nên cảm giác hân hoan như lời chào mùa xuân và tươi mới như nhịp thở của thế hệ trẻ trước những chuyển động mới của đất nước. Phong cách rock mạnh mẽ, thúc giục này cũng tạo nên sự khác biệt cho ca khúc trong thị trường các sáng tác về mùa xuân.

Quán quân “Tỏa sáng sao đôi” ra mắt nhạc phẩm “Việt Nam mùa Xuân mới” ảnh 1

Poster ca khúc Việt Nam mùa Xuân mới đánh dấu sự tái hợp của ca sĩ Minh Sang và Duyên Quỳnh - Ảnh: NVCC

Ca khúc Việt Nam mùa Xuân mới cũng là sản phẩm khép lại chương đầu tiên của dự án “Tuổi trẻ Việt Nam” giúp ca sĩ Minh Sang định hình rõ nét phong cách trong dòng nhạc cổ động tuổi trẻ. Sau các ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025, Việt Nam muôn đời tiến bước ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam, Việt Nam mùa Xuân mới vẫn thể hiện tinh thần xuyên suốt của dự án là khơi dậy niềm tự hào của người Việt trẻ về quê hương đất nước chuyển mình đổi thay mỗi ngày, chào đón sự phát triển mới trong không khí tươi vui của mùa xuân.

Ca khúc này cũng đánh dấu sự tái hợp của Minh Sang và Nguyễn Duyên Quỳnh sau nhiều lần lỡ hẹn. Minh Sang và Duyên Quỳnh – giọng ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình – là bạn học từ Nhạc Viện TPHCM và có sự hợp tác thành công khi đoạt Quán quân Tỏa Sáng sao đôi 2022. Cả hai nhiều lần ấp ủ phát hành sản phẩm song ca nhưng chưa tìm được sáng tác ưng ý mãi đến khi Minh Sang ngỏ lời mời Duyên Quỳnh góp giọng vào Việt Nam mùa Xuân mới trong dự án “Tuổi trẻ Việt Nam” của mình.

Quán quân “Tỏa sáng sao đôi” ra mắt nhạc phẩm “Việt Nam mùa Xuân mới” ảnh 2

Minh Sang và Duyên Quỳnh trong một chuyến về nguồn của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - Ảnh: NVCC

Ca sĩ Minh Sang cho biết, việc Việt Nam mùa Xuân mới vào thời điểm này càng mang ý nghĩa đặc biệt khi Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra nhiều kỳ vọng về những quyết sách mới, đột phá cho đất nước. Ca khúc như một lát cắt cảm xúc của tuổi trẻ trước thềm một kỷ nguyên mới – hùng cường và giàu khát vọng.

