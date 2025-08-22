Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng 22/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trong thời gian chuyến thăm, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck Quốc vương. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón, tiệc chiêu đãi Quốc vương Bhutan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và cùng Quốc vương hội đàm, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tin tưởng chuyến thăm của Quốc vương, Hoàng hậu với sự tháp tùng của nhiều quan chức cấp cao Bhutan, là dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam, khâm phục tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong phát triển kinh tế ngày nay; bày tỏ sự ngưỡng mộ về tầm nhìn, chiến lược và định hướng phát triển của các nhà Lãnh đạo Việt Nam, tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mình. Quốc vương nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam.

Trong thời gian chuyến thăm, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã thăm một số địa phương và cơ sở tôn giáo, kinh tế của Việt Nam.

Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

