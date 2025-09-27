Quy định mới về tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương

(Ngày Nay) - Theo Quy định số 373-QĐ/TW, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố có không quá 6 đơn vị cấp phòng; thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 7 phòng.

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 373-QĐ/TW của Ban Bí thư, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố).

Quy định gồm 4 Chương, 8 Điều.

Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền bằng báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, kênh nội dung thông tin trên không gian mạng; là đơn vị sự nghiệp, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

15 nhiệm vụ của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố

Những nhiệm vụ được quy định như sau:

1. Thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của đảng bộ, chính quyền địa phương; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp; nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; cổ vũ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Kịp thời phát hiện và phản ánh các vướng mắc, hạn chế, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm phản biện xã hội đúng định hướng, trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung của Nhân dân và đất nước. Tham gia tổng kết thực tiễn, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương vào cuộc sống.

3. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; thực sự là diễn đàn phát huy dân chủ, trách nhiệm xã hội của Nhân dân theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

4. Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi sai trái, phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; thông tin phản hồi những vấn đề được dư luận quan tâm, bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng.

5. Tổ chức sản xuất, truyền dẫn, truyền tải, phát sóng, phát hành, lưu trữ báo in, báo điện tử, các chương trình, kênh phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin số, các kênh của cơ quan báo chí trên không gian mạng bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định.

6. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên dùng để sản xuất nội dung, chương trình; truyền dẫn, truyền tải, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia; cung cấp nội dung, chương trình trên nền tảng số của cơ quan và nền tảng số khác theo quy định của pháp luật; liên kết, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, cơ quan báo chí khác sản xuất, phát hành các sản phẩm báo chí, sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên đài quốc gia và đài địa phương theo quy định.

7. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; tiếp nhận tài trợ, ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật. Thực hiện hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí, phát thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo quy định. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng, tham gia phát triển sự nghiệp báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn địa phương theo quy định.

10. Xây dựng cơ quan báo và phát thanh, truyền hình vững mạnh; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp. Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động; thực hiện công tác cán bộ, chế độ tiền lương, các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

11. Hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu; thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp có thẩm quyền giao, đặt hàng, đấu thầu và thông qua các phương thức hỗ trợ, bảo đảm kinh phí khác theo quy định.

12. Là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách tỉnh, thành phố. Quản lý, sử dụng nguồn thu từ quảng cáo, kinh doanh, cung cấp dịch vụ và các nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật. Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý, giám sát thu, chi, quyết toán tài chính theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

13. Xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm và các dự án, đề án quan trọng của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan; do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh giao.

Có không quá 6 đơn vị cấp phòng

Khoản 1, Điều 3, Quy định số 373-QĐ/TW nêu: Lãnh đạo cơ quan báo và phát thanh, truyền hình gồm giám đốc và không quá 4 phó giám đốc.

Tại điểm a, Khoản 2, Điều 3 về cơ cấu tổ chức quy định: cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố có không quá 6 đơn vị cấp phòng (sau đây gọi chung là phòng); thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 7 phòng.

Trường hợp cần thiết, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định cho lập thêm một số phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trên cơ sở đề nghị, yêu cầu nhiệm vụ và mức tự chủ tài chính của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố; bảo đảm đúng quy định.

Theo điểm b, Khoản 2, Điều 3: Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định tên gọi cụ thể của các phòng cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của địa phương, theo định hướng tên gọi của các phòng như sau: Văn phòng; Phòng Thư ký-Biên tập; Phòng Thời sự; Phòng Chuyên đề; Phòng Kỹ thuật-Công nghệ; Phòng Dịch vụ-Quảng cáo.

Tối thiểu có 5 người làm việc mới thành lập phòng

Điểm c, Khoản 2, Điều 3 quy định tối thiểu có 5 người làm việc mới thành lập phòng. Phòng có dưới 7 người làm việc được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 7 đến 20 người làm việc được bố trí trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng; có từ 21 người làm việc trở lên được bố trí trưởng phòng và không quá 3 phó trưởng phòng.

Quy định cũng nêu rõ, trong quá trình sắp xếp bộ máy theo chủ trương, kết luận, quy định của Trung ương, số lượng lãnh đạo cấp phó của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố và các phòng trực thuộc có thể bố trí nhiều hơn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này nhưng không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của các cơ quan trước sáp nhập. Tối đa sau 5 năm phải thực hiện theo đúng quy định.

Biên chế của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, mức tự chủ tài chính, phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt của cơ quan trong tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy theo chủ trương, kết luận, quy định của Trung ương, số lượng biên chế của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố được bố trí không vượt quá số lượng biên chế hiện có của các cơ quan trước sáp nhập.

Căn cứ nhiệm vụ được giao và mức tự chủ tài chính, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố thực hiện ký hợp đồng lao động, thực hiện chế độ cộng tác viên theo quy định.

Quy định nêu rõ mối quan hệ công tác, điều khoản thi hành. Các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ Quy định này cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố phù hợp với thực tiễn.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; kiến nghị bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (23/9/2025) và thay thế Quy định số 338-QĐ/TW, ngày 26/11/2010 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.