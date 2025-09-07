Báo chí thông tin kịp thời, hấp dẫn, giàu cảm xúc về các sự kiện A80

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Những đóng góp của các cơ quan báo chí đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Khối "tay bút, tay máy" góp phần quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: TTXVN.
Khối "tay bút, tay máy" góp phần quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: TTXVN.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình đã ký văn bản cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí vì những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Bộ VHTT&DL đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, UBND TP. Hà Nội, các đơn vị liên quan thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm.

Nhờ sự phối hợp này, các hoạt động phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và các đơn vị liên quan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó thông tin kịp thời, hấp dẫn, giàu cảm xúc về các sự kiện, câu chuyện, những hình ảnh đẹp về Lễ kỷ niệm và các hoạt động liên quan khác.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL khẳng định đóng góp của các cơ quan báo chí đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của sự kiện đặc biệt này.

Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức các hoạt động, do khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp khó tránh khỏi những sơ suất và thiếu sót ngoài ý muốn. Bộ VHTT&DL mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí.

Bộ VHTT&DL cũng mong nhận được những ý kiến góp ý để Bộ cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ tốt hơn trong các sự kiện lớn khác của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chúc các cơ quan báo chí ngày một phát triển, chúc các lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

PV
Báo chí A80 Quốc khánh 80 năm Ngày Quốc khánh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cửa Nam - Thành nhà Hồ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Hơn 350 tỷ đồng tu bổ Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
(Ngày Nay) - Với mục tiêu nhằm bảo tồn vững chắc và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội, cũng như từng bước đưa Di sản trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành 354 tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (giai đoạn 1).
Ảnh minh hoạ.
Nga tuyên bố vaccine chống ung thư đã sẵn sàng sử dụng
(Ngày Nay) - Người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsova tuyên bố, vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và cơ quan đang chờ Bộ Y tế cấp phép sử dụng lâm sàng. FMBA đã đệ đơn lên Bộ Y tế từ cuối mùa hè vừa qua.
Không gian văn hóa trên chuyến tàu.
Vận hành thương mại đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô"
(Ngày Nay) - Sáng 6/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" bắt đầu vận hành thương mại, khởi hành từ ga Hà Nội, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu trong hành trình đến với ga Từ Sơn, thăm quan Đền Đô (Bắc Ninh) và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương.
Dự báo gió mạnh và mưa giông trên biển. Ảnh: TTXVN.
Xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông
(Ngày Nay) - Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.